Bárbara de Regil acudió a Santa Martha Acatitla para impartir una clase de cardio y así motivar a 300 mujeres a seguir cuidado su bienestar físico y emocional.

La diputada local Rebeca Peralta organizó una clase de cardio motivacional con mujeres del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Bárbara de Regil acude a Santa Martha Acatitla para dar clase de cardio

300 mujeres que se encuentran en el penal de Santa Martha Actitla acudieron a una clase de cardio motivacional con Bárbara de Regil, la cual se impartió en la zona conocida como “sala grande”.

Rebeca Peralta compartió fotos y videos de la clase de Bárbara de Regil, quien hizo ejercicios de cardio y dio un discurso sobre el bienestar físico y mental.

Me dieron todas las ganas de venir y regalarles 50 minutos de ejercicio y movimiento, así que gracias por invitarme. Bárbara de Regil

Bárbara de Regil acude a Santa Martha Acatitla a dar clase de cardio (Instagram/@_rebecaperalta)

Bárbara de Regil realizó una rutina de ejercicios por 50 minutos, dio un discurso y pudo convivir con las mujeres que se encuentran en el centro de reinserción social.

Incluso, la actriz dio autógrafos a sus fans y dio un breve recorrido por el lugar.

La diputada destacó que la actividad con Bárbara de Regil motiva a las mujeres del Centro de Reinserción Social de Santa Martha a continuar con una rutina saludable y mantener una actitud positiva.

La actividad de Bárbara de Regil fue aprobada por Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Piden a Bárbara de Regil que realice rutinas de ejercicio en otros penales

Usuarios de redes sociales aplaudieron que Bárbara de Regil acudiera a Santa Martha Acatitla a realizar rutinas de ejercicio y conviviera con las internas.

Incluso, hubo quienes le pidieron que acuda a otros centros de reinserción social a realizar este tipo de actividades.

Bárbara de Regil agradeció la invitación para convivir y hacer ejercicio con mujeres de Santa Martha Acatitla.