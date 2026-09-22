ViX compartió el primer adelanto de las serie de Timbiriche y estos serán sus personajes, así como su elenco que darán vida a los integrantes del icónico grupo.

La serie de Timbiriche llegará en octubre a ViX y está inspirada en uno de los fenómenos musicales más relevantes de los ochentas y noventas en México.

Timbiriche, la serie: Elenco y personajes de la serie de ViX

La serie de Timbiriche promete contar la historia que marcó a sus integrantes debajo del escenario y este será el elenco:

Trascendió que los actores Michael Ronda y Leo Deluglio forman parte del elenco de la serie de Timbiriche, pero se desconocen qué personajes realizarán.

¿De qué tratará la serie de Timbiriche? La nueva producción de ViX

La serie de Timbiriche se estrenará el 9 de octubre a través de ViX y posiblemente se transmita por Las Estrellas, pero aún no se ha anunciado su lazamiento en televisión abierta.

Timbiriche: La serie tendrá 8 episodios y cada uno durará 45 minutos.

Este proyecto está inspirada en las historias que rodearon a Timbiriche a lo largo de su trayectoria, como fueron los romances entre sus integrantes y las rivalidades que siguen hasta la actualidad.

Durante el primer avance de la serie de Timbiriche se menciona el nombre de Sasha Sokol y Luis de Llano, por lo que la historia podría tocar el caso de abuso denunciado en 2022 por la cantante.

La serie de Timbiriche contará los inicios del grupo hasta la adolescencia de sus integrantes y los cambios que marcaron a una generación.