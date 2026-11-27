No te pierdas el concierto de Los Auténticos Decadentes con en el Estadio GNP Seguros. Acá setlist y telonero para el 27 de noviembre.

Los Auténticos Decadentes visitan la CDMX en compañía de Los Caligaris para ofrecer su show “La Fórmula Perfecta” como Los Auténticos Caligaris inolvidable a todos su fans.

Setlist para el concierto de Los Auténticos Decadentes en el Estadio GNP Seguros

Este sería el setlist de canciones para el concierto de Los Auténticos Decadentes en el Estadio GNP Seguros este viernes 27 de noviembre:

Que corran

Voy a volver

Frijoles

Razón

Quiero cumbia

Somos

Pendeviejo

Los piratas

Corazón

Amor

El gran señor

Diosa

Mi estanciera y yo

Añejo W

Quereme

Asado y fernet

Viviré por siempre

Vení Raquel

Florentinos y ferminas / Bolso gris

El pájaro vio el cielo y se voló

La montaña

Un osito de peluche de Taiwán

Saber perder / Mejilla izquierda

No me importa el dinero

Besándote

Cómo me voy a olvidar

El oasis

No estás

El murguero

Todos locos

Te quiero tanto

La abundancia

La guitarra

Loco (tu forma de ser)

Ocho cuarenta

Kilómetros

Y la banda sigue

Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros (Ocesa)

Telonero para el concierto de Los Auténticos Decadentes en el Estadio GNP Seguros

No hay telonero confirmado para el concierto de Los Auténticos Decadentes.

De cualquiera manera, será una fiesta donde Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris interpretarán sus más conocidos temas juntos.