No te pierdas el concierto de Los Auténticos Decadentes con en el Estadio GNP Seguros. Acá setlist y telonero para el 27 de noviembre.
Los Auténticos Decadentes visitan la CDMX en compañía de Los Caligaris para ofrecer su show “La Fórmula Perfecta” como Los Auténticos Caligaris inolvidable a todos su fans.
Setlist para el concierto de Los Auténticos Decadentes en el Estadio GNP Seguros
Este sería el setlist de canciones para el concierto de Los Auténticos Decadentes en el Estadio GNP Seguros este viernes 27 de noviembre:
- Que corran
- Voy a volver
- Frijoles
- Razón
- Quiero cumbia
- Somos
- Pendeviejo
- Los piratas
- Corazón
- Amor
- El gran señor
- Diosa
- Mi estanciera y yo
- Añejo W
- Quereme
- Asado y fernet
- Viviré por siempre
- Vení Raquel
- Florentinos y ferminas / Bolso gris
- El pájaro vio el cielo y se voló
- La montaña
- Un osito de peluche de Taiwán
- Saber perder / Mejilla izquierda
- No me importa el dinero
- Besándote
- Cómo me voy a olvidar
- El oasis
- No estás
- El murguero
- Todos locos
- Te quiero tanto
- La abundancia
- La guitarra
- Loco (tu forma de ser)
- Ocho cuarenta
- Kilómetros
- Y la banda sigue
Telonero para el concierto de Los Auténticos Decadentes en el Estadio GNP Seguros
No hay telonero confirmado para el concierto de Los Auténticos Decadentes.
De cualquiera manera, será una fiesta donde Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris interpretarán sus más conocidos temas juntos.