Luis de Llano, creador de Timbiriche y quien se enamoró de Sasha Sokol, también creó a Garibaldi y hasta Atrévete a Soñar.

El exproductor de Televisa, tuvo como papá a Luis de Llano Palmer, un productor pionero en la televisora de Emilio Azcárraga Milmo, y como madre a Rita Macedo, una reconocida actriz.

El talento que fue innato en él, lo llevó a crear grupos de época y grandes telenovelas acompañadas de grupos musicales.

El interés en el trasfondo de quién es Luis de Llano, proviene de que admitió haber tenido un romance con Sasha Sokol, cuando él tenía 42 años y ella 17.

Estos son los detalles sobre la vida de Luis de Llano:

Luis de Llano Macedo es hijo de Luis de Llano Palmer, un exiliado de la guerra civil española, que terminó siendo pionero productor en Televisa.

Por otra parte, su mamá Rita Macedo, la describe como una feminista y actriz preparada, que triunfó en el cine.

El productor se denomina muy estudiado debido a las exigencias de su papá y el entorno en que creció, pues su mamá fue esposa del escritor Carlos Fuentes.

Como única hermana directa, Luis de Llano tiene a Julissa de Llano Macedo, una actriz de telenovelas mexicanas.

Debido a la relación que este llevaba con sus padres, se le inculcó gran interés por la música, específicamente el rock, y la producción.

Luis de Llano fundó junto a su hermana Julissa, el grupo ‘ The Spitfires’ en 1960 , en donde él era baterista y ella cantante, los destinos de la vida lo llevaron a hacerse productor.

Aunque juró no hacerse productor de telenovelas, este fue un género que renovó añadiendo música y grupos a los melodramas; tal como Atrévete a Soñar.

“Agregar un grupo, hacerlo algo diferente fue la condición para que yo hiciera una telenovela, no me gustaban, siempre era lo mismo”.

Luis de Llano es un aficionado a la música, y como muestra de ello, organizó el recordado Festival de Avándaro , inspirado en el de Woodstock.

En los inicios de Televisa, fue contratado como Productor de Especiales Musicales, haciéndose participe en varias entregas de premios, mundiales de futbol, etc.

Sin embargo, entre sus trabajos más reconocidos está la creación de agrupaciones famosas como:

Sumado a ello, fue el productor musicales de programas televisados de conciertos históricos como:

A la lista de telenovelas en las que Luis de Llano participó, se agregan:

Luis de Llano contó a Yordi Rosado que sí estuvo muy enamorado de Sasha Sokol, pese a que ella era menor de edad, e incluso admitió haber sido “golfo”.

Explicó que fue a los 13 años que tuvo su primer encuentro sexual con una mujer que le cobró cincuenta pesos, pues anteriormente había tratado con una conocida y no lo logró.

El productor se describió a sí mismo como “golfo”, pues dijo que había un pasillo con fotografías de las famosas y él ya había tenido relaciones con su mayoría.

“Tuve mucho éxito con muchas mujeres, pero decía ‘la güera’ muy chistosa, a mi siempre me ligaban yo no me las ligaba a ellas; y ella me decía ¿y tú crees que era por tu linda cara estupido?”.

