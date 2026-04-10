Erik Rubín asegura que desconocía la relación de Sasha Sokol y Luis de Llano en Timbiriche. Sin embargo, espera que el productor cumpla con la sentencia que le fijó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Han pasado 4 años desde que Sasha Sokol denunció a Luis Llano por abuso sexual cuando ella tenía 14 años, por lo que fue sentenciado a cumplir con una reparación del daño y pedir una disculpa pública.

Erik Rubín desconocía la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano

La relación de Sasha Sokol y Luis de Llano era conocida en el medio, pero Erik Rubín asegura que no estaba enterado de la situación ya que también era menor de edad.

“En ese momento de niño. Yo ni me enteré, literal”, expresó el cantante.

Sasha Sokol (@sashasokolova / Instagram)

Sasha Sokol y Luis de Llano comenzaron una relación mientras la cantante aún era menor de edad e integrante de Timbiriche .

Ella menciona que cuando sus padres se enteraron de esta relación decidieron sacarla del grupo y enviarla a estudiar al extranjero.

Erik Rubín pide que Luis de Llano cumpla con su sentencia

A pesar de que Luis Llano ya recibió sentencia por daño moral tras hablar del abuso hacia Sasha Sokol, el productor sigue sin cumplir con lo determinado por la SCJN.

Erik Rubín espera que Luis de Llano cumpla por lo establecido con las autoridades, pues el productor debe disculparse con Sasha Sokol y pagar una reparación del daño.

“No, pues es algo que tiene que hacer y que esperemos todos que lo haga. No, no, no he hablado con ninguno, no. Yo apoyo a mi hermana y espero que Luis lo haga, así como las autoridades y todos esperamos que lo haga” Erik Rubín

El cantante considera a Sasha Sokol como una hermana y espera que Luis de Llano haga lo correcto.

Sasha Sokol y Erik Rubín (Agencia México)

Por lo pronto, Sasha Sokol denunció en redes sociales que Luis de Llano sigue sin cumplir con la sentencia.