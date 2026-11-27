Juan Aguirre Abdo es un empresario mexicano que formó parte de la tercera generación de la familia Aguirre al frente de Grupo Radio Centro, uno de los consorcios radiofónicos más conocidos de México.

De acuerdo con la información, Juan Aguirre Abdo se desempeñó como director general de Grupo Radio Centro entre 2019 y 2022, asumiendo el cargo cuando solo tenía 28 años de edad.

Su nombre volvió a la conversación pública luego de expresar su solidaridad con su media hermana, la escritora Ximena Santaolalla, quien hizo públicas acusaciones de abuso sexual contra su padre, Francisco Aguirre Gómez.

¿Quién es Juan Aguirre Abdo?

Juan Aguirre Abdo es hijo de Francisco Aguirre Gómez y Adriana Abdo, quien también es madre de la escritora mexicana Ximena Santaolalla, por lo que la autora es la media hermana del empresario.

¿Quién es Juan Aguirre Abdo? Empresario y exdirector general de Grupo Radio Centro (Víctor Zubieta)

Adriana Abdó estuvo casada con el empresario mexicano desde el verano de 1988. Cuando contrajeron matrimonio, Ximena tenía cinco años, por lo que Francisco Aguirre Gómez fue su padrastro.

¿Qué edad tiene Juan Aguirre Abdo?

Juan Aguirre Abdo tendría entre 35 y 36 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Juan Aguirre Abdo?

Dado que la fecha de nacimiento de Juan Aguirre Abdo es desconocida, su signo también lo es.

¿Juan Aguirre Abdo está casado?

Juan Aguirre Abdo mantiene un perfil reservado respecto a su vida privada y no existen registros públicos confirmados sobre matrimonio.

¿Juan Aguirre Abdo tiene hijos?

Se desconoce si Juan Aguirre Abdo tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Aguirre Abdo?

Si bien se desconoce la trayectoria de Juan Aguirre Abdo, el Registro de Nacional de profesionales señala que estudió la licenciatura en Administración de Negocios en la Universidad Anáhuac.

¿Quién es Juan Aguirre Abdo? Empresario y exdirector general de Grupo Radio Centro (@juanaguirre____)

¿Cuál es la trayectoria de Juan Aguirre Abdo?

Juan Aguirre Abdo inició su carrera profesional cuando se incorporó a las operaciones de Grupo Radio Centro, desempeñando funciones ejecutivas antes de asumir el liderazgo general.

En mayo 2019, Juan Aguirre Abdo fue nombrado director general, asumiendo el reto de encabezar una reestructura financiera para reducir pasivos, impulsar la división de podcast (AudioCentro) y liderar el lanzamiento de La Octava.

Aguirre Abdo dejó la dirección general de Grupo Radio Centro en febrero de 2022, manteniendo participación como miembro del Consejo de Administración de la empresa hasta mayo de 2026.