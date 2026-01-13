Erik Rubín es un actor, cantante y productor musical mexicano, originario de Puebla, con una trayectoria de más de cuatro décadas en la industria del entretenimiento.

Alcanzó la fama en la década de los ochenta como integrante del grupo Timbiriche y posteriormente consolidó una carrera como solista y actor de televisión y teatro.

En años recientes, su vida personal también ha generado interés mediático tras el fin de su matrimonio con Andrea Legarreta, con quien estuvo casado durante más de dos décadas. Aquí te contamos quién es Erik Rubín y cómo ha sido su trayectoria artística.

¿Quién es Erik Rubín?

Erik Rubín descubrió su vocación por la música desde temprana edad y comenzó a estudiar guitarra, piano, canto y batería. En 1983 se integró a Timbiriche, uno de los grupos más influyentes del pop mexicano, sumándose a los integrantes originales como Benny Ibarra, Sasha Sokol, Diego Schoening, Alix Bauer, Paulina Rubio y Mariana Garza.

Durante su etapa en la agrupación participó no solo como intérprete, sino también como autor de canciones y arreglista musical, contribuyendo a la evolución sonora del grupo.

Paralelamente, incursionó en la actuación, participando en producciones televisivas como “Morir para vivir”, “Alcanzar una estrella II” y “Lazos de amor”, donde compartió créditos con figuras como Sasha Sokol, Eduardo Capetillo y Lucero.

En teatro musical, destacó por su interpretación de Judas en Jesucristo Superestrella, actuación que le valió el Premio Heraldo de México, además de otros reconocimientos y discos de oro y platino a lo largo de su carrera.

Erik Rubín, ex Timbiriche: carrera musical y vida personal. (@erikrubinoficial/ Instagram)

¿Qué edad tiene Erik Rubín?

Erik Rubín nació el 30 de enero de 1971 en Puebla de Zaragoza, por lo que cumple 55 años en 2026.

¿Erik Rubín tiene esposa?

Erik Rubín estuvo casado con Andrea Legarreta, a quien conoció en 1999 en Acapulco. Tras 22 años de matrimonio, la pareja anunció su separación.

En 2024 fue relacionado con la conductora regiomontana Dani Villa; sin embargo, ambos aclararon que mantienen únicamente una amistad y hasta el momento Erik Rubín no ha confirmado una relación formal.

¿Qué signo zodiacal es Erik Rubín?

Erik Rubín es Acuario, signo asociado con la creatividad, la independencia y la innovación.

¿Erik Rubín tiene hijos?

Erik Rubín y Andrea Legarreta tienen dos hijas:

Mía Rubín, de 20 años

Nina Rubín, de 19 años

Ambas han incursionado en el mundo del entretenimiento, principalmente en la actuación y el doblaje.

¿Qué estudió Erik Rubín?

Erik Rubín no cursó estudios universitarios, ya que inició su carrera artística desde muy joven. No obstante, complementó su formación con estudios musicales y clases particulares de diversos instrumentos y canto.

¿En qué ha trabajado Erik Rubín?

Erik Rubín ha desarrollado una carrera multifacética como cantante, actor, productor musical y conductor de televisión: