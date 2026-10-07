Alix Bauer Tapuach es una cantante, actriz y compositora mexicana que alcanzó la fama como integrante de Timbiriche.

Después de su salida de la banda, desarrolló una carrera como solista, actriz, compositora y conductora, aunque posteriormente redujo su actividad pública para concentrarse en su familia.

¿Quién es Alix Bauer?

Alix Bauer es una cantante, actriz y compositora mexicana que formó parte de la primera generación de Timbiriche, junto con Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana Garza, Diego Schoening y Paulina Rubio.

Se incorporó al grupo en 1982, cuando todavía era una niña y participó en grabaciones, presentaciones y proyectos teatrales de la agrupación.

Alix Bauer (Instagram | Alix Bauer)

Permaneció en Timbiriche hasta 1988 y posteriormente volvió a reunirse con sus antiguos compañeros para distintos proyectos.

Actualmente mantiene una relación cercana con algunos de los integrantes originales y continúa vinculada con el legado de la agrupación.

¿Cuántos años tiene Alix Bauer?

Alix Bauer tiene 54 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alix Bauer?

El esposo de Alix Bauer es el empresario Jack Derzavich, con quien contrajo matrimonio en 1995.

La pareja ha mantenido su relación y vida familiar lejos de la exposición constante de los medios.

Bauer también ha reducido considerablemente su presencia pública desde que decidió concentrarse en su familia.

¿Qué signo zodiacal es Alix Bauer?

Alix Bauer nació el 16 de diciembre de 1971, por lo que su signo zodiacal es Sagitario.

Alix Bauer (Instagram | Alix Bauer)

¿Alix Bauer tiene hijos?

Alix Bauer tiene tres hijos: los mellizos Moisés y Danna, y Mijal.

Moisés y Danna nacieron el 22 de marzo de 1999, mientras que Mijal nació el 11 de marzo de 2003.

¿Qué estudió Alix Bauer?

Alix Bauer ingresó desde pequeña al Centro de Capacitación Infantil de Televisa, donde comenzó su formación artística antes de incorporarse a Timbiriche.

No se encontró información pública que permita establecer que haya cursado una carrera universitaria o estudios profesionales.

Su formación estuvo principalmente relacionada con la actuación, el canto y el desarrollo artístico desde la infancia.

¿En qué trabajó Alix Bauer?

Alix Bauer alcanzó la fama como integrante de Timbiriche, agrupación a la que ingresó en 1982 y con la que grabó varios discos y participó en la obra Vaselina.

Después de abandonar el grupo en noviembre de 1988, intentó desarrollar una carrera como solista. En 1991 lanzó el álbum Por vez primera, del que se desprendió la canción Nos podemos escapar. También escribió poemas y compuso canciones para otros intérpretes.

Como actriz participó en la telenovela Prisionera de amor en 1994 y posteriormente condujo espacios como El Aleph, dedicado a temas de cultura judía.

Bauer también regresó en distintas ocasiones a los escenarios junto con sus antiguos compañeros de Timbiriche. Participó en el reencuentro de 1998 y en la celebración por los 25 años de la agrupación en 2007 y 2008.

En 2023 formó parte del elenco de Vaselina junto con otros integrantes de Timbiriche y habló sobre la posibilidad de reunir nuevamente a los miembros originales.