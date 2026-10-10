Michelle Pellicer interpreta a Paulina Rubio en la serie de Timbiriche de ViX y la actriz revela que no teme a una demanda: “Todo se maneja de la manera más respetuosa”.

La serie de Timbiriche estrenó su primer capítulo a pesar de que de los primeros integrantes y Luis de Llano se pronunciaron en su contra por usar su imagen sin autorización.

Michelle Pellicer no teme a una demanda por interpretar a Paulina Rubio en la serie de Timbiriche

Durante la presentación de la serie de Timbiriche, Michelle Pellicer fue cuestionada si no teme a una demanda por parte de los integrantes del grupo, tras interpretar a Paulina Rubio.

Michelle Pellicer expresó que la serie fue elaborada con respeto y espera que la audiencia pueda disfrutar del proyecto, ya que también es una forma de “alzar la voz” sobre los abusos que han marcado a la industria del entretenimiento.

“Estamos apoyando totalmente a que alcen la voz”, mencionó Michelle Pellicer, quien también reveló que no les han mencionada nada sobre cómo actuar ante una posible demanda.

Michelle Pellicer, actriz que interpreta a Paulina Rubio en la serie de Timbiriche (Instagram/@michpellicer)

La actriz expresó que fue “hermoso” haber interpretado a Paulina Rubio, ya que es una artista que admira.

“Siempre lo hice (interpretarla) desde el respeto, es una mujer muy fuerte con un corazón gigante” Michelle Pellicer

Michelle Pellicer menciona que ha sido un honor haber interpretado a una mujer empoderada como Paulina Rubio y fue su inspiración.

Paulina Rubio se abstiene de hablar de la serie de Timbiriche

Los integrantes originales de Timbiriche compartieron un comunicado para deslindarse de la serie de Timbiriche y aclarar que el proyecto podía llegar a afectar su vida, pues no sabían el contenido.

El comunicado contra la serie de Timbiriche fue firmado por:

Pero llamó la atención que Paulina Rubio no formó parte del comunicado y tampoco ha expresado su opinión, a pesar de que también usarán su historia.

El primer capítulo de la serie de Timbiriche de ViX usa el nombre de Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, así como los nombres de sus primeros integrantes y el de Luis, omitiendo el apellido de Llano.