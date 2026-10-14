Osvaldo Benavides habría faltado a varios compromisos promocionales de Timbiriche, la serie, en Estados Unidos, de acuerdo con información publicada recientemente.

La revista TVNotas atribuyó las ausencias a las críticas recibidas por el personaje inspirado en Luis de Llano y a un supuesto temor ante posibles demandas.

Sin embargo, Osvaldo Benavides no ha confirmado públicamente esa versión ni ha explicado las razones por las que habría dejado de acudir a determinados encuentros promocionales.

¿Qué se sabe de las ausencias de Osvaldo Benavides en eventos promocionales de Timbiriche?

Según TVNotas, personas cercanas a la producción señalaron que Osvaldo Benavides había aceptado participar en encuentros con medios, pero finalmente no acudió.

Uno de los eventos mencionados fue la presentación de Timbiriche, la serie en Los Ángeles, donde el actor no apareció junto al resto del elenco.

En ese encuentro participaron Macarena García, Luis de la Rosa e Iker Solano, además del showrunner Pablo Cruz, quien acompañó a los jóvenes actores.

La serie de Timbiriche muestra escenas con Luis de Llano y Sasha Sokol (ViX)

La publicación sostuvo que las ausencias habrían ocurrido después de que Benavides conociera las críticas dirigidas a su personaje mediante redes sociales.

Las fuentes citadas también relacionaron su postura con un supuesto temor a enfrentar acciones legales, aunque esa explicación no ha sido confirmada por Osvaldo Benavides.

La polémica alrededor de la producción incluye cuestionamientos por la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano, además del deslinde de seis integrantes originales.

Por su parte, Luis de Llano manifestó oposición al uso de su imagen y mantiene un litigio relacionado con Sokol, según la información proporcionada.

Hasta ahora, queda pendiente conocer si Osvaldo Benavides explicará públicamente sus ausencias o mantendrá su participación en las actividades promocionales de la serie de ViX.