Luis Llano se pronunció en contra de la serie de Timbiriche de ViX por el uso de su imagen.

Un día antes del estreno de la serie de Timbiriche, Luis de Llano compartió un comunicado para manifestarse en contra del uso de su imagen y nombre en la nueva producción de ViX, la cual hablaría del caso con Sasha Sokol.

Se hace constar que se ha procedido por las vías notariales y judiciales correspondientes a notificar a la empresa, plataforma y productora, la oposición formal al uso lucrativo e inconsentido de la imagen. Luis de Llano

Luis de Llano se deslinda de la serie de Timbiriche de ViX por el uso de su imagen

El equipo legal de Luis de Llano informó que el productor sigue bajo la sentencia dictada por el juez en el caso de Sasha Sokol, el cual sería expuesto en la nueva serie de Timbiriche.

Es decir, los abogados del productor consideran que la serie va en contra de la medidas dictadas por el juez en su sentencia por daño moral.

Luis de Llano se opone al uso de su nombre e imagen en la serie de Timbiriche de ViX (X/@@LuisLlanoMacedo)

Sin embargo, Luis de Llano no ha cumplido con la sentencia en su contra e incluso fue arrestado por seguir desacatando dicha resolución.

En un segundo punto, Luis de Llano informa que inició acciones legales y notariales contra una televisora, ViX y la productora de la serie de Timbiriche.

Luis de Llano se opone al uso de su imagen y nombre en la serie de Timbiriche, por lo que se deslinda de cualquier narrativa emitida por la televisora o ViX, en este o futuros proyectos.

En pleno respecto a los mandatos judiciales de abstención y al derecho a la vida privada de las partes, esta inserción constituye la única y definitiva declaración oficial que se emitirá por parte del suscrito y de su representación jurídica respecto al estado del expediente y a los relatos del pasado ventilados en el juicio. Luis de Llano

¿La serie de Timbiriche realmente usa la imagen de Luis de Llano?

La serie de Timbiriche se estrena el 9 de octubre y en los avances ha mostrado que expondrán el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano.

Incluso, uno de sus capítulos contiene un mensaje donde explican el proceso legal que ha enfrentado Sasha Sokol durante 3 años en contra de Luis de Llano.

Los primeros tráilers de la serie han mencionado el nombre de Luis, Sasha y otros exintegrantes del grupo, pero no mencionan sus apellidos; seguramente, para evitar problemas legales por el uso sin permiso de la imagen.