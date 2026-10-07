Diego Schoening es reconocido principalmente por haber formado parte del grupo infantil y juvenil mexicano, Timbiriche, el cual tuvo bastante renombre en los 80’s.

Fuera de eso, Diego Schoening cuenta con una trayectoria artística de más de cuatro décadas en la música, telenovelas, teatro, y conducción de programas de entretenimiento.

¿Quién es Diego Schoening?

Diego Schoening Zavaleta es un cantante, actor, conductor y conferencista mexicano nacido en la Ciudad de México,, hijo de la actriz y productora Martha Zavaleta.

Alcanzó la fama siendo parte de Timbiriche desde sus inicios en 1982 hasta su separación en 1994, siendo el único miembro original en participar en todas sus encarnaciones.

Diego Schoening (@DiegoSchoening / Instagram)

¿Qué edad tiene Diego Schoening?

Diego Schoening nació el 5 de agosto de 1969, actualmente tiene 57 años.

¿Quién es la esposa de Diego Schoening?

La actual esposa de Diego Schoening es la compositora mexicana Mónica Vélez.

Anteriormente sostuvo relaciones con Thalía, Angelica Vale, Bibi Gaytán y Silvia Campos.

¿Qué signo zodiacal es Diego Schoening?

Al haber nacido el 5 de agosto, Diego Schoening es del signo de Leo.

Diego Schoening, cantante y actor (@diegoschoening)

¿Cuántos hijos tiene Diego Schoening?

Diego Schoening tiene 6 hijos, aunque sus identidades son desconocidas.

¿Qué estudió Diego Schoening?

Diego Schoening estudió actuación, danza, canto y expresión corporal desde la infancia con maestros como Julio Castillo y Sergio Jiménez.

Diego Schoening (@diegoschoening)

¿En qué ha trabajado Diego Schoening?

Diego Schoening ha desarrollado una extensa labor en la industria del entretenimiento, como cantante, actor y presentador.

En Timbiriche, estuvo en la banda desde su formación en 1982, hasta su final en 1994; participando en los siguientes álbumes:

Timbiriche (1982)

La Banda Timbiriche (1982)

La Banda Timbiriche: en concierto (1983)

Timbiriche Disco Ruido (1984)

Timbiriche Vaselina (1984)

Timbiriche Rock Show (1985)

Timbiriche VII (1987)

Timbiriche VIII & IX (1988)

Timbiriche 10 (1990)

Timbiriche 11 (1992)

Timbiriche XII (1993)

Timbiriche, el concierto (1999)

Timbiriche 25 (2007)

Como solista lanzó:

Voy a mí (1999)

Lo que soy (2009)

Y en televisión lo vimos en:

Acompáñame

Nosotras las mujeres

La pasión de Isabela

Angélica

Muchachitas

Agujetas de color de rosa

Confidente de secundaria

Soñadoras

Mujer, casos de la vida real

La vida es una canción

Nadie nos va a extrañar

Nuevas tardes

Hoy / Hoy sábado

100% mujer

Súper sábado

Un nuevo día

Te regalo mi canción

Buscando a la Nueva Banda Timbiriche

Sí se puede

¿Quién es la Máscara?

Mi famoso y yo

Mientras que en teatro:

La maravilla de crecer

Jesucristo Superestrella

Vaselina con Timbiriche

Snoopy y la pandilla

Francisco: La vida de San Francisco de Asís

Ana Verdad

Además de todo lo anterior, da conferencias dirigidas a jóvenes y familias sobre prevención de adicciones y valores en eventos del programa Gente Nueva, Teletón y el DIF.