Diego Schoening es reconocido principalmente por haber formado parte del grupo infantil y juvenil mexicano, Timbiriche, el cual tuvo bastante renombre en los 80’s.
Fuera de eso, Diego Schoening cuenta con una trayectoria artística de más de cuatro décadas en la música, telenovelas, teatro, y conducción de programas de entretenimiento.
¿Quién es Diego Schoening?
Diego Schoening Zavaleta es un cantante, actor, conductor y conferencista mexicano nacido en la Ciudad de México,, hijo de la actriz y productora Martha Zavaleta.
Alcanzó la fama siendo parte de Timbiriche desde sus inicios en 1982 hasta su separación en 1994, siendo el único miembro original en participar en todas sus encarnaciones.
¿Qué edad tiene Diego Schoening?
Diego Schoening nació el 5 de agosto de 1969, actualmente tiene 57 años.
¿Quién es la esposa de Diego Schoening?
La actual esposa de Diego Schoening es la compositora mexicana Mónica Vélez.
Anteriormente sostuvo relaciones con Thalía, Angelica Vale, Bibi Gaytán y Silvia Campos.
¿Qué signo zodiacal es Diego Schoening?
Al haber nacido el 5 de agosto, Diego Schoening es del signo de Leo.
¿Cuántos hijos tiene Diego Schoening?
Diego Schoening tiene 6 hijos, aunque sus identidades son desconocidas.
¿Qué estudió Diego Schoening?
Diego Schoening estudió actuación, danza, canto y expresión corporal desde la infancia con maestros como Julio Castillo y Sergio Jiménez.
¿En qué ha trabajado Diego Schoening?
Diego Schoening ha desarrollado una extensa labor en la industria del entretenimiento, como cantante, actor y presentador.
En Timbiriche, estuvo en la banda desde su formación en 1982, hasta su final en 1994; participando en los siguientes álbumes:
- Timbiriche (1982)
- La Banda Timbiriche (1982)
- La Banda Timbiriche: en concierto (1983)
- Timbiriche Disco Ruido (1984)
- Timbiriche Vaselina (1984)
- Timbiriche Rock Show (1985)
- Timbiriche VII (1987)
- Timbiriche VIII & IX (1988)
- Timbiriche 10 (1990)
- Timbiriche 11 (1992)
- Timbiriche XII (1993)
- Timbiriche, el concierto (1999)
- Timbiriche 25 (2007)
Como solista lanzó:
- Voy a mí (1999)
- Lo que soy (2009)
Y en televisión lo vimos en:
- Acompáñame
- Nosotras las mujeres
- La pasión de Isabela
- Angélica
- Muchachitas
- Agujetas de color de rosa
- Confidente de secundaria
- Soñadoras
- Mujer, casos de la vida real
- La vida es una canción
- Nadie nos va a extrañar
- Nuevas tardes
- Hoy / Hoy sábado
- 100% mujer
- Súper sábado
- Un nuevo día
- Te regalo mi canción
- Buscando a la Nueva Banda Timbiriche
- Sí se puede
- ¿Quién es la Máscara?
- Mi famoso y yo
Mientras que en teatro:
- La maravilla de crecer
- Jesucristo Superestrella
- Vaselina con Timbiriche
- Snoopy y la pandilla
- Francisco: La vida de San Francisco de Asís
- Ana Verdad
Además de todo lo anterior, da conferencias dirigidas a jóvenes y familias sobre prevención de adicciones y valores en eventos del programa Gente Nueva, Teletón y el DIF.