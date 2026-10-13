Pedro Damián concuerda con las críticas de los integrantes de Timbiriche hacia la serie y lamenta que los creadores del proyecto no hayan consultado a los protagonistas del grupo.

Me parece que están defendiendo su derecho de ser ellos quienes eran el grupo. O sea, ellos son. O sea, por más que les cambien el nombre y le pongan una C en lugar de una K, pues siguen siendo ellos. Pedro Damián, productor

El productor fue parte del proceso de selección para crear Timbiriche y del desarrollo creativo de sus presentaciones; a pesar de eso, Pedro Damián no fue consultado para la creación de la serie.

Pedro Damián, productor (Instagram/@pedrodamian01)

Pedro Damián se une a las críticas contra la serie de Timbiriche

Los exintegrantes de Timbiriche aclararon su postura sobre el proyecto y lamentaron que no se les haya tomado en cuenta y utilicen su historia sin autorización.

Pedro Damián fue parte de la primera etapa de la creación de Timbiriche y reveló a Venga la Alegría que tampoco lo consultaron para crear el guion de la serie que se transmite por ViX.

A mí tampoco me preguntaron nada y bueno, nosotros fuimos parte del proceso. Lo que pasa es que yo estuve en la primera etapa, cuando eran muchos chiquitos, o sea, cuando apenas estaban formando. Pedro Damián

El productor lamenta que los creadores de la serie no hayan hablado con los integrantes de Timbiriche para realizar el proyecto y les extendió su apoyo.

Tienen todo el derecho de decir: ‘Oye, pues nunca me consultaste o nunca me dijiste o nunca pediste mi opinión, o sea, no hubo una participación’. Se habla de que es una ficción. Sí es una ficción, pero basada en un grupo real. Pedro Damián

Por otro lado, Pedro Damián fue cuestionado sobre el caso de Luis de Llano y Sasha Sokol, por lo que expresó que el productor debía hacerse cargo de sus actos.

Luis de Llano se pronuncia en contra del uso de su imagen en la serie de Timbiriche en ViX (Michelle Rojas )

¿Pedro Damián fue parte de la creación de Timbiriche? Esto ha contado

Pedro Damián fue parte de la creación del Centro de Educación Artística Infantil de Televisa y durante esta etapa, Víctor Hugo O’Farril, ejecutivo de Televisa, le habló de la creación de un nuevo grupo.

El plan era lanzar un grupo infantil como el de Parchís y Pedro Damián formó parte del comité de selección para el grupo dentro del CEA infantil.

El productor desarrolló los contenidos de Timbiriche, el montaje de show y el proceso creativo.

A pesar de haber sido parte fundamental de la creación de Timbiriche, Pedro Damián no tampoco fue consultado para la elaboración de la serie.