Edith Márquez es una cantante y actriz, recordada por su trabajo en Timbiriche y la serie Papá Soltero.

La cantante tiene más de 43 años de trayectoria y sigue vigente en la música, destacando en los géneros de pop y balada.

¿Quién es Edith Márquez? La cantante y exintegrante de Timbiriche

Edith Márquez Landa es una cantante y actriz nacida en Puebla, conocida por su trabajo en Timbiriche.

La carrera de Edith Márquez destaca por éxitos como “Dejémoslo así” y “No te preocupes por mí”.

Edith Márquez (Instagram | )

¿Qué edad tiene Edith Márquez?

Edith Márquez nació el 27 de enero de 1973; de 53 años de edad.

¿Quién es el esposo de Edith Márquez?

Edith Márquez se ha casado dos veces con:

Alberto Sánchez

Iñaki Marcos

¿Qué signo zodiacal es Edith Márquez?

Edith Márquez es Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Edith Márquez?

Edith Márquez tiene dos hijos:

Sebastián Sánchez Márquez

Nicolás Sánchez Márquez

¿Qué estudió Edith Márquez?

Edith Márquez estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA).

Edith Márquez (Instagram | @edithmarquezlanda)

¿En qué ha trabajado Edith Márquez?

Edith Márquez inició su carrera participando en concurso de talento infantil como juguemos cantar.

Debutó en la televisión en el programa Papá Soltero, donde trabajó por seis años.

También actuó en:

Agujetas de color de rosa

Sentimientos ajenos

Mujer Casos de la Vida Real

El privilegio de amar

Mañana es para siempre

Posteriormente trabajó en la obra Vaselina y comenzó a cantar en Timbiriche tras la salida de Mariana Garza.

Tras su éxito en Timbiriche, Edith Márquez se lanza como solista en 1998 con sufirmes disco llamado Frente a ti.

La voz de Edith Márquez es reconocida por canciones como Mi error, mi fantasía y Mírame.

Concierto de Edith Márquez en Auditorio Nacional (Edith Márquez)

Muere Lily Márquez, hermana de Edith Márquez

El 4 de febrero de 2026 murió Lily Márquez, única hermana de Edith Márquez, quien padecía cáncer.

Lily Márquez tuvo cáncer de mama y se enfrentó a una mastectomía; tiempo después el cáncer se extendió a meninges, huesos, cerebro y médula ósea.

La hermana de Edith Márquez estaba en tratamiento paliativo luego de que la quimioterapia ya no funcionara.

Edith Márquez compartió un mensaje para despedir a Lily Márquez en Instagram, donde expresó su dolor por la muerte de su hermana.