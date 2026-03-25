Benny Ibarra es un músico que alcanzó la fama como integrante de Timbiriche y después desarrolló una carrera como solista. Si quieres conocer su edad, esposa, hijos, estudios y trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Benny Ibarra?

Benny Ibarra de Llano es un cantante, productor y actor mexicano nacido en la Ciudad de México, reconocido principalmente por formar parte del grupo pop Timbiriche y por su carrera como solista y en producciones cinematográficas.

¿Qué edad tiene Benny Ibarra?

Benny Ibarra nació el 8 de septiembre de 1970 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 55 años.

¿Benny Ibarra tiene esposa?

Sí, desde el 2002 Benny Ibarra está casado con Celina del Villar.

Benny Ibarra, cantante y ex integrante de Timbiriche (Ig: @bennyibarra)

¿Qué signo zodiacal es Benny Ibarra?

Al haber nacido el 8 de septiembre, Benny Ibarra es Virgo, signo que se caracteriza por ser analítico, perfeccionista y responsable.

¿Benny Ibarra tiene hijos?

Sí, junto a su esposa Celina del Villar, Benny Ibarra tiene dos hijos: Mateo y María Ibarra.

¿Qué estudió Benny Ibarra?

A pesar de que Benny Ibarra comenzó su carrera musical desde muy pequeño, cuenta con estudios en voz, guitarra, música clásica y composición por la Walnut Hill School for the Arts. Además, tiene estudios en Berklee College of Music en Boston.

Benny Ibarra, cantante y ex integrante de Timbiriche (Ig: @bennyibarra)

¿En qué ha trabajado Benny Ibarra?

La trayectoria de Benny Ibarra se ha enfocado en la vida del entretenimiento, destacando proyectos como: