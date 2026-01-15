La situación de Julio Iglesias, acusado de acoso y agresión sexual, se complica, aparece un testigo clave en el caso.

Se trata de un fotógrafo que trabajó para Julio Iglesias en 1982 y que, a principios del 2000, retomó su relación laboral con él.

Con base a lo publicado con La Nación y Yahoo Vida y Estilo, el hombre ratificó ante la justicia la denuncia contra el compositor español.

Con su testimonio, brindó sustento a los relatos de las denunciantes de abusos sexuales, que se identificaron como Rebeca y Laura.

Por lo que Julio Iglesias está siendo investigado por delitos de trata y servidumbre, además de acoso y agresión sexual.

¿Qué dijo el exfotógrafo de Julio Iglesias?

Debido a la cercanía que el fotógrafo tenía con Julio Iglesias, su testimonio es clave en el caso.

En declaraciones para el programa “Y ahora Sonsoles“, el hombre dijo no dudar de las palabras de las denunciantes, a quienes describe como “personas humildes y con necesidades económicas, que sufrieron maltratos”.

Así como explica haberse mantenido cerca del artista en 2001, año en que habrían ocurridos los hechos, porque construía su propia propiedad en República Dominicana.

Dos ex empleadas domésticas acusan a Julio Iglesias de agresión sexual (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Dejando entrever que se percató de algunas cosas, reveló que las denuncias no progresaron en territorio dominicano por el poder político y social que Julio Iglesias posee en esa región.

Lo que explica por qué la organización Women’s Link Worldwide acogió a las víctimas y tomó el caso.

Ponen en duda imagen pública de Julio Iglesias

El fotógrafo desea que salgan a relucir las cosas negativas de la vida de Julio Iglesias, quien asegura no tiene una familia unida y sólida como aparenta.

Según éste, el matrimonio de Julio Iglesias es una “pantalla” puesto que en realidad vive separado de su esposa Miranda Rijnsburger, de 60 años de edad.

Además de la pareja no convive con sus cinco hijos. Es una familia distanciada.

El cantante viviría solo en sus mansiones de Bahamas o Punta Cana, mientras que su esposa reside entre los Estados Unidos y Europa.