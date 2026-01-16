Miranda Rijnsburger es la esposa de Julio Iglesias que salió en su defensa tras denuncias de acoso sexual por parte de dos exempleadas.

Sin emabrgo, en medio de la crisis que atraviesa el cantante, se ha revelado que la pareja está viviendo separada.

¿Quién es Miranda Rijnsburger?

Miranda Johanna Maria Rijnsburger es originaria de Leimuiden, en los Países Bajos.

Miranda Rijnsburger y Julio Iglesias (Agencia Mé)

¿Cuántos años tiene Miranda Rijnsburger?

Miranda Rijnsburger nació el 5 de octubre de 1965. Actualmente tiene 60 años de edad.

¿Quién es el esposo de Miranda Rijnsburger?

El 24 de agosto de 2010, Miranda Rijnsburger y Julio Iglesias contrajeron matrimonio en la finca de Ojén, refugio privado del cantante mejor conocido como Cuatro Lunas.

¿Qué signo zodiacal es Miranda Rijnsburger?

Miranda Rijnsburger pertenece al signo de aire Libra.

¿Quiénes son los hijos de Miranda Rijnsburger?

Miranda Rijnsburger es madre de cinco hijos, todos frutos de su matrimonio con Julio Iglesias:

Victoria Iglesias

Cristian Iglesias

Miguel Alejandro Iglesias

Rodrigo Iglesias

Guillermo Iglesias Rijnsburger

¿Qué estudió Miranda Rijnsburger?

No hay información exacta del grado académico de Miranda Rijnsburger o de las escuelas en las que haya llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Miranda Rijnsburger?

Medios señalan que Miranda Rijnsburger se desempeña como cantante y modelo.

Julio Iglesias le pidió a Miranda Rijnsburger no visitarlo en medio del escándalo

Tras denuncias de presunto acoso sexual por parte de Julio Iglesias a dos de sus exexpleadas, se ha dado a conocer que quiere a su familia lejos de él.

Todo comenzó después de que en redes sociales, Miranda Rijnsburger externara apoyo al cantante en medio de las acusaciones.

De acuerdo con a periodista Paloma García-Pelayo en el programa Y Ahora Sonsoles, llevan tiempo viviendo separados.

Sin embargo, cuando surgió la polémica, Miranda Rijnsburger se comunicó con el cantante para decirle que viajaría con él y lo acompañaría en esta situación.

Por su parte, Julio Iglesias se habría negado, pues estaría buscando que su esposa se mantenga alejada por protección a la exposición mediática .

El cantante también habría rechazado que sus hijos fueran a verlo por los mismo motivos.