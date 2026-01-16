El escándalo que hoy protagoniza Julio Iglesias se hace más grande; declaraciones de César Lucas han complicado la situación del cantante.

César Lucas ratificó las denuncias contra Julio Iglesias, pero además sustentó los testimonios de las presuntas víctimas.

¿Quién es César Lucas?

César Lucas Escribano es un referente del fotoperiodismo español, a lo largo de su carrera ha fotografiado a importantes figuras; desde el Che Guevara hasta Julio Iglesias.

César Lucas (@encompaniacom / Instagram)

¿Qué edad tiene César Lucas?

César Lucas nació en Cantiveros, provincia de Ávila, en 1941. Tendría aproximadamente 84 años de edad.

¿Quién es la esposa de César Lucas?

César Lucas está casado con María del Carmen Abreu, de edad desconocida.

¿Qué signo zodiacal es César Lucas?

Se desconoce la fecha de nacimiento de César Lucas y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene César Lucas?

César Lucas Abreu era el nombre del hijo del fotógrafo César Lucas, desafortunadamente murió.

¿Qué estudió César Lucas?

César Lucas no estudió fotografía y tampoco artes, su talento es nato. En la práctica ha adquirido conocimiento sobre diversos temas.

¿En qué ha trabajado César Lucas?

César Lucas se inició en la fotografía con una cámara prestada. A los 15 años comenzó a capturar imágenes, dos años después ya era un profesional y trabajó en el periódico El Pueblo.

A los 17 años se integró al equipo de fotógrafos de Europa Press, agencia de noticias de la que se jubiló en 2009 tras 51 años de trabajo.

Fundó la agencia de fotografías Cosmo Press, dedicada al reportaje de personajes populares españoles, por lo que conoció a celebridades.

Trabajó con grandes personalidades como:

John Lennon

Clint Eastwood, de 95 años de edad

Sofía Loren, de 91 años de edad

Brigitte Bardot

Julio Iglesias, de 82 años de edad

En 1976 colaboró con El País; dos años después, fue director de fotografía del Grupo Zeta.

En 1981 formó parte del jurado del concurso internacional World Press Photo. Inspirado, un año después fundó el concurso de fotografía Photo Press de la Fundación La Caixa.

Ha montado exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y el Centro Andaluz de Fotografía. Así como en el Centro de Cultura Contemporánea en Coín.

César Lucas es testigo clave en el caso de Julio Iglesias

La situación de Julio Iglesias se complica. El fotógrafo César Lucas ratificó las denuncias contra el cantante ante la justicia española.

Además, César Lucas dijo no dudar de los testimonios de las presuntas víctimas de Julio Iglesias.

De acuerdo con este, cuando retomó su relación laboral con el cantante, a principios de los 2000, se percató de muchas cosas por lo que desea que salgan a relucir las cosas negativas en su vida.

Mediante el programa “Y ahora Sonsoles”, el fotógrafo dice no dudar de la veracidad de las víctimas, a quienes describe como “personas humildes, con necesidades económicas, que sufrieron maltratos”.

Así como revela que la denuncia de éstas no precedió en República Dominicana, donde ocurrió uno de los hechos, porque Julio Iglesias tiene poder en la región.

Dos ex empleadas domésticas acusan a Julio Iglesias de agresión sexual (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Tales palabras complicarían la situación del veterano cantante, quien hasta el momento no se ha presentado ante la prensa.

Sin embargo, mediante la revista HOLA, ha informado que prepara su defensa y que pronto todo se aclarará.