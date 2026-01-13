El nombre de Julio Iglesias resuena, pues el cantautor español ha sido acusado de agresión sexual.

Pero ¿quién es Julio Iglesias? Acá todo lo que conocemos del cantautor español acusado de agresión sexual.

¿Quién es Julio Iglesias, el cantautor español acusado de agresión sexual?

Julio José Iglesias de la Cueva, mejor conocido solo como Julio Iglesias es un cantante, compositor y empresario español que nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España.

Al cantautor español Julio Iglesias se le reconoce como el artista de habla hispana más exitoso de la historia.

¿Qué edad tiene Julio Iglesias?

Julio Iglesias actualmente tiene 82 años de edad.

¿Quién es la esposa de Julio Iglesias, el cantautor español acusado de agresión sexual?

Actualmente, Julio Iglesias está casado con Miranda Rijnsburger, con quien mantiene una relación desde 1990 y se casó en 2010.

Anteriormente, el cantautor español Julio Iglesias estuvo casado con Isabel Preysler de 1971 a 1978.

¿De qué signo zodiacal es Julio Iglesias?

Julio Iglesias pertenece al signo zodiacal de Libra.

¿Cuántos hijos tiene Julio Iglesias, el cantautor español acusado de agresión sexual?

Julio Iglesias, el cantautor español acusado de agresión sexual tiene 9 hijos, uno de ellos no reconocido legalmente, llamado Javier Santos de 49 años.

Con Isabel Preysler el cantautor español Julio Iglesias tuvo a:

Chábeli Iglesias: 54 años

Julio José Iglesias Jr.

Enrique Iglesias: 50 años

Mientras que los hijos de Julio Iglesias con Miranda Rijnsburger son:

Miguel Alejandro Iglesias: 28 años

Rodrigo Iglesias: 26 años

Victoria y Cristina Iglesias (gemelas): 24 años

Guillermo Iglesias: 18 años

¿Qué estudió Julio Iglesias?

Aunque la carrera de Julio Iglesias ha sido enfocada a la música, antes de eso el español estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.

¿En qué ha trabajado Julio Iglesias, el cantautor español acusado de agresión sexual?

Julio Iglesias ha forjado una gran carrera musical como cantautor con más de 80 álbumes grabados en 14 idiomas, entre sus discos más emblemáticos están:

Hey! (1980)

1100 Bel Air Place (1984)

Momentos (1982)

Julio (1983)

A mis 33 años (1977)

De niña a mujer (1981)

Divorcio (2003)

La música ha llevado a Julio Iglesias a ostentar 2 mil 600 discos de oro y platino certificados, así como el Récords Guinness del artista latino con más ventas de discos en todo el mundo.

Antes de la música, Julio Iglesias incursionó en el fútbol, fue portero en las categorías inferiores del Real Madrid, sin embargo un accidente terminó con su carrera deportiva.

Julio Iglesias es acusado de agresión sexual por dos ex empleadas domésticas

A través de un reportaje, dos ex empleadas domésticas han acusado al cantautor español Julio Iglesias de agresión sexual.

Los hechos en contra de las ex empleadas domésticas habrían ocurrido en 2021 en las mansiones de Julio Iglesias en República Dominicana y las Bahamas.

Las ex empleadas domésticas contaron que el cantautor español Julio Iglesias las agredió sexualmente en varias ocasiones, además de que las acosó y humilló.

Ante los hechos, Julio Iglesias ya estaría siendo investigado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, hasta el momento el cantautor no se ha pronunciado al respecto.