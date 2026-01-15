Las presuntas víctimas de Julio Iglesias hablaron de la denuncia y el “terror” que vivieron al trabajar con el cantante.

El medio El Diario Es entrevistó a las presuntas víctimas de Julio Iglesias, quienes narraron desde el anonimato los abusos que vivieron a lado del cantante.

Víctimas de Julio Iglesias rompen el silencio y hablan del “terror” que vivieron con el cantante

Las mujeres que denuncian a Julio Iglesias mantienen su identidad oculta, identificándose como Rebeca y Laura.

Ambas mujeres contaron a El Diario Es que cuando las contactaron para el trabajo, les mencionaron que trabarían para el hombre más “importante” de República Dominicana y que les cambiaría la vida.

Rebeca y Laura relataron que fueron agredidas sexualmente por Julio Iglesias en 2021, además de sufrir maltratos laborales.

Según revela Rebeca, la primera agresión sexual de Julio Iglesias ocurrió cuando la obligó a usar un bikini y lanzó comentarios inapropiados sobre sus glúteos.

Según revela Rebeca, la primera agresión sexual de Julio Iglesias ocurrió cuando la obligó a usar un bikini y lanzó comentarios inapropiados sobre sus glúteos.

Laura menciona que durante una cena, Julio Iglesias le preguntó si sus senos eran operados: “Él me pide que me levante de la silla y que se los muestre”.

“Una vez me tomó de la cabeza y me metido la lengua y tú no te puedes defender, era un abuso hacia mi integridad física, ni si quiera me daba chance decir no” Laura

Julio Iglesias abusaba de su poder como jefe para abusar de sus empleadas

Rebeca y Laura revelaron que ellas no podían oponerse a las “peticiones” de Julio Iglesias porque temían perder el trabajo.

Julio Iglesias se aprovechó varias veces de Rebeca, quien asegura que en una ocasión fue alcoholizada y abusada por el cantante.

“Yo era una zombi trabajando en esa casa (…) yo tenía un dolor de cabeza tan grande porque él (Julio Iglesias) me jaló el pelo muy duro, él cuando está teniendo sexo, él te hace lo que quiera” Rebeca

Rebeca dice que sentía como una “esclava moderna” y sabía que era víctima de abuso, pero no supo reaccionar en el momento.

“Lo hago (denunciar a Julio Iglesias) para estar en paz conmigo misma, siento que lo debo hacer y pienso que después de que pasara todo ese tiempo, 3 o caso 4 años, que él lo sigue haciendo con otras chicas” Rebeca

Asimismo, Rebeca confesó que decidió denunciar al cantante para obtener paz y evitar que otras mujeres sean víctimas de sus abusos , pues sospecha que Julio Iglesias sigue abusando de otras jóvenes.

Por otro lado, Rebeca denunció que Julio Iglesias ha hablado mal de República Dominicana y ha llegado a decir que “él es más grande que el presidente”.

Es por estas palabras que Rebeca tenía miedo de denunciar, pues creía que su testimonio y denuncia no procedería.