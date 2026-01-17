Olga Breeskin -de 74 años de edad- reveló dos anécdotas donde Julio Iglesias se propasó con ella y trató de justificar la situación.

Julio Iglesias fue señalado por dos exempleadas de agresión sexual y las historias sobre presunto comportamiento inapropiados contra famosas se siguen sumando.

Olga Breeskin relata historias de acoso junto Julio Iglesias y las justifica

En entrevista con De Primera Mano, Olga Breeskin habló de dos experiencias a lado de Julio Iglesias donde el acoso era evidente, pero la violinista justificó los actos del cantante.

Olga Breeskin inició contando que era fan de Julio Iglesias y en una ocasión, acudió a su hotel para pedirle un autógrafo; la vedette tenía 14 años de edad.

Julio Iglesias la invitó a subir a su cuarto y le regaló un disco firmado, posteriormente la besó.

“Como cualquier chamaca estaba enamorada platónicamente del cantante de moda, que en ese momento fue Julio Iglesias (…) tenía 14 años años, después de la clase de violín quedé con una amiga de pedirle su autógrafo” Olga Breeskin

¡Olga Breeskin hizo FUERTES REVELACIONES sobre Julio Iglesias! Asegura que la llegó a MAN0S3AR en varias ocasiones y la invitó a pasar a su habitación cuando era menor#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/dHShTNE0U7 — De Primera Mano (@deprimeramano) January 17, 2026

Olga Breeskin mencionó que se puso tan nerviosa, que Julio Iglesias le preguntó si ya había tenido alguna experiencia sexual , a lo que ella contestó que no.

“Quiero aclarar que él ya iba al elevador, no me metió a fuerza, yo fui la ingenua (…) Nos metimos a su habitación ¿Ahí quien tiene la culpa? ¿El cantante o la admiradora?” Olga Breeskin

La violinista quiso justificar “la invitación” de Julio Iglesias, asegurando que ella era quien se metió a la habitación del cantante.

“El supuso que yo era una mujer vivida (…) él puso mis manos en sus caderas y se dio cuenta que me tronaban los dientes de terror y cuando vio mis ojos, él asumió que esta fan no tenía ni experiencia, ni maldad” Olga Breeskin

Olga Breeskin niega que Julio Iglesias se haya aprovechado de ella cuando era menor de edad

Aunque los conductores del programa le señalaron que estaba mal que Julio Iglesias la metiera a su habitación cuando ella era menor de edad, Olga Breeskin continuó defendiendo a su amigo.

“Me pregunta: ‘Sois virgen’ y le digo, no señor, soy Olga. Me dio una nalgada y me corrió de la habitación” Olga Breeskin

Según Olga Breeskin, Julio Iglesias no se dio cuenta de que era menor de edad y ella fue “quien se metió a su habitación”.

Posteriormente, Olga Breeskin contó que Julio Iglesias “siempre saludaba” a las mujeres tomando uno de sus senos.

“Yo quiero aclarar esto, Julio era muy juguetón y siempre te saludaba agarrándote el seno, dependía de nosotras si le seguíamos el juego” Olga Breeskin

La conductora Érika González le expresó a Olga Breeskin que había sido víctima de acoso aunque no se diera cuenta y justificara a Julio Iglesias.

Olga Breeskin insistió en que Julio Iglesias era su amigo y espera que salga del problema que enfrenta.