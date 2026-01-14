Ana María Alvarado se suma a lista de conductoras que señalan a Julio Iglesias -de 82 años de edad- de acoso a través de los años.

Julio Iglesias enfrenta la denuncia de dos empleados domésticas que lo acusan de agresión sexual y esto destapó un historial de tocamientos inadecuados contra comunicadoras y actrices.

Ana María Alvarado señala a Julio Iglesias de acoso durante una entrevista

Tras las acusaciones contra Julio Iglesias, han revivido videos y testimonios de conductoras y actrices que fueron víctimas de tocamientos sin su consentimiento por parte del cantante.

A esta lista se suma Ana María Alvarado -de 57 años de edad- quien contó su testimonio en una entrevista con Inés Moreno.

Ana María Alvarado narra que la disquera de Julio Iglesias la invitó a entrevistar al cantante hace varios años, por lo que accedió.

“Obviamente cuando te dicen vas a entrevistar a Julio Iglesias, uno lo considera un honor, porque es un artista de talla internaciona” Ana María Alvarado

La conductora dice que tras terminar la entrevista con Julio Iglesias, le tomaron una foto con el cantante y este le propuso que se sentara en sus piernas.

“Para la fotografía él me dijo: ‘Oye, no prefieres sentarte en mis piernas’ y yo la verdad me volteé y dije: ‘No’” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado se negó a sentarse en las piernas de Julio Iglesias y todo quedó en un incómodo momento.

“No insistió, se paró y nos tomamos la fotografía. Nada más grave, pero sí no se me hace adecuado algo así, porque es una falta de respeto” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado (@anamaalvarado / Instagram)

Ana María Alvarado y otras conductoras han contado sus malas experiencias con Julio Iglesias

La conductora menciona que la actitud de Julio Iglesias se le hizo una falta de respeto y un exceso de confianza.

“Ese tipo de hombres que piensan que todas mueren por ellos, a veces pierden la perspectiva” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado considera que Julio Iglesias ‘perdió el piso’ y por eso pensaba que todas las mujeres quería su atención.

Inés Moreno contó que cuando le tocó producir una entrevista con Julio Iglesias y se presentó, el cantante le dijo: ‘Véngace para acá’.

Cuando Inés Moreno le explicó que ella no iba a entrevistarlo, Julio Iglesias cambió de semblante.

Así como Ana María Alvarado e Inés Moreno, conductoras como Susana Giménez fueron tocadas o besadas por Julio Iglesias sin su consentimiento.

Incluso, Verónica Castro reveló que Julio iglesias le tocó un glúteo arriba del escenario, durante una entrega de premios.