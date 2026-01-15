Acusaciones contra Julio Iglesias revivió video besando a Thalía y causó gran controversia en redes sociales.

Tras la acusaciones por agresión sexual contra Julio Iglesias, han resurgido videos donde julio Iglesias toca o besa sin consentimiento a conductoras o sus compañeras del medio.

Reviven video donde Julio Iglesias besó a Thalía en Siempre en Domingo

Entre la lista de famosas y conductoras a las que Julio Iglesias tocó o besó sin consentimiento, está el nombre de Thalía, de 54 años de edad.

Thalía cantó junto a Julio Iglesias en Siempre en Domingo en 1990, al final de la interpretación, el cantante besó en la boca a Thalía.

En el video se ve que Julio Iglesias tenía la intención de besar a Thalía y ella se nota presionada, nerviosa, pero accede a darle el beso.

Thalía se mostró nerviosa y sonriendo le da un abrazo a Julio Iglesias, quien ese momento tenía 47 años y la cantante 19 años.

Aunque muchos han descrito el momento como parte del show, hay quienes creen que julio Iglesias se aprovechó del momento y besó a Thalía.

Julio Iglesias y Thalía han trabajado junto en diversas ocasiones, incluso colaboraron en la canción ‘Baila Morena’.

Julio Iglesias es señalado de propasarse con actrices y conductoras

Usuarios de redes sociales se han dedicado a recopilar videos donde Julio Iglesias besa o toca sin consentimiento a conductoras, reporteras o actrices.

Uno de los casos más sonados es el de la conductora Susana Giménez, a quien besó por la fuerza en su programa.

Verónica Castro es otra de las famosas que narró que durante una premiación, Julio Iglesias le tocó un glúteo.

La conductora se defendió y cuando cuestionó a Julio Iglesias por sus actos, este le contestó que tenía que hacerlo, porque ella no se había dejado tocar en el camerino.

Además, Julio Iglesias también besó a la fuerza a Verónica Castro durante un programa de televisión.