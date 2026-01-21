Presuntas víctimas de Julio Iglesias revelan las estrictas reglas que se vivían en la casa del cantante y aseguran que tenían “trato de esclavas”.

Dos exempleadas de Julio Iglesias lo señalan de agresión sexual y maltrato laboral, pues aseguran que había tratos inhumanos.

Estas eran las estrictas reglas que se vivían en la casa de Julio Iglesias

Una de las exempleadas de Julio Iglesias narró a El Diario las estrictas reglas que imponía el cantante a sus trabajadoras:

No hablar entre ellas No hacer amistad entre las trabajadoras No hablar con lo trabajadores hombres No sacar videos o fotografías de la casa No hablar sobre la familia de Julio Iglesias No tener novio

Julio IglesiasF (María José Martínez / Cuartoscuro / María Martínez)

Las empleadas que trabajaban con Julio Iglesias no podían interactuar entre ellas y tampoco hablar libremente sobre diversos temas.

Además, el cantante interfería en su vida social y no podían salir de la casa, ya que no les daba descansos.

Una de las mujeres que denunció a Julio Iglesias contó que salir simplemente al supermercado era una violación grave para el cantante.

Incluso, si alguna de las empleadas enfermaba, no tenían acceso médico y se veían obligadas a buscar sus síntomas en internet.

Julio Iglesias habría violado los derechos humanos de sus exempleadas

La presunta víctima de Julio Iglesias reveló que ella solo podía comer cuando al cantante le daba hambre .

Para Julio Iglesias era una ofensa que sus empleados comieran antes que él o que se sirvieran más alimentos.

Además, señalan al cantante de obligar a sus empleadas a meterse con él a la piscina, aunque esta actividad no fuera parte de su trabajo.

También lanzaba comentarios inapropiados sobre los cuerpo de las mujeres que trabajaban con él.

Julio Iglesias solía insultar a sus empleadas y las despedía constantemente: “Eran insultos, pero después me da en la pierna y me dice: ‘Pero te perdono’ puedes seguir trabajando conmigo”.

El control y maltrato de Julio Iglesias era tan radical, que las empleadas se sometían y normalizaban el abuso.