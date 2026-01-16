En medio de la controversia, Julio Iglesias rompe el silencio y niega las acusaciones de sus exempleadas por presunta agresión y abuso.

A través de un comunicado, Julio Iglesias respondió a las denuncias en su contra y las calificó de falsas.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza” Julio Iglesias

Julio Iglesias niega las acusaciones de sus exempleadas por presunta agresión y abuso

En sus redes sociales Julio Iglesias rechazó las acusaciones de agresión sexual y maltrato que han lanzado contra él dos extrabajadoras.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa” Julio Iglesias

Julio Iglesias responde a denuncias: niega abuso y las califica de falsas (@julioiglesias / Instagram )

Julio Iglesias afirmó que nunca ha actuado de manera inapropiada hacia ninguna mujer y que los señalamientos en su contra son falsos.

Reconoció que se sentía triste, porque nunca había sentido tanta maldad por parte de las personas.

Sin embargo, Julio Iglesias señaló que aún le quedan fuerzas para defender su dignidad ante un agravio tan grande.

Julio Iglesias confía que el desenlace permitirá aclarar las afirmaciones divulgadas y de esta manera que el público conozca su verdad.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave” Julio Iglesias

Julio Iglesias agradece las muestras de apoyo que ha recibido tras acusaciones en su contra

Julio Iglesias aprovechó su mensaje para agradecer todas las muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días.

Ante las acusaciones graves en su contra, Julio Iglesias reconoció que ha sentido consuelo en las muestras de cariño.

“No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas” Julio Iglesias

Según lo reportado por ElDiario.es y Univisión Noticias, dos mujeres que trabajaron con Julio Iglesias señalaron comportamientos que consideraron constitutivos de acoso y abuso sexual.

Las dos mujeres habían trabajado para Julio Iglesias en sus residencias de Punta Cana y Bahamas en 2021.