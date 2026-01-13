El cantante español Julio Iglesias envuelto en el escándalo, tras ser acusado de agresión sexual por dos ex empleadas doméstica.

Luego de que en una investigación en conjunto por de eldiario.es de España y Univisión Noticias de Estados Unidos revelar detalles sobre las agresiones sexuales de Julio Iglesias a dos ex empleados domésticas que ya han dado su testimonio.

Los hechos habrían ocurrido en 2021 en las mansiones de República Dominicana y Bahamas de Julio Iglesias en contra de una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta.

Según lo contado por la empleada del servicio doméstico, Julio Iglesias la obligó en varias ocasiones a tener encuentros sexuales, además de maltrato físico y verbal, así como acoso durante su jornada laboral.

Por su parte, la fisioterapeuta dijo que el abuso de Julio Iglesias fue tras besarla en la boca y tocarle los pechos en contra de su voluntad, asimismo, en otra ocasión el cantante español volvió a tener un comportamiento similar durante en la piscina de su villa.

Asimismo, una de las víctimas de Julio Iglesias, también contó que era obligada a someterse a controles médicos, como revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual.

Ante las acusaciones de ex empleadas domésticas de agresión sexual, el cantante español Julio Iglesia no ha respondido a los llamados por parte de los medios, así como no ha salido a responder por los señalamientos.

Según la agencia de noticias EFE, la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España ya ha abierto una investigación por una denuncia presentada el pasado 5 de enero en contra de Julio Iglesias.

Mientras que el Ministerio Público ya tiene abiertas otra investigación penal de carácter preprocesal, sin embargo, se desconoce de qué delito se le acusa