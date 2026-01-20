Julio Iglesias -de 82 años de edad- no sería juzgado en España por falta de jurisdicción.

Las presuntas víctimas de Julio Iglesias lo denunciaron por agresión sexual; dichos delitos ocurrieron en República Dominicana.

Julio Iglesias no puede ser juzgado en España y su abogado explica las razones

José Antonio Choclán es el famoso abogado que defiende a Julio Iglesias de las denuncias por agresión sexual.

El licenciado solicitó a la Fiscalía de España el archivo de las denuncias contra Julio Iglesias y aclaró que este país no tiene la jurisdicción para juzgar al cantante.

“(…) La falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivados de forma inmediata las diligencias de investigación preprocesal” Solicitud del abogado de Julio Iglesias

España no puede investigar el caso de Julio Iglesias por:

Los hechos no ocurrieron en España

Las denunciantes no son españolas, ni tampoco menores de edad

Las presuntas víctima de Julio Iglesias son de origen venezolano y de República Dominicana , además de que los hechos ocurrieron en este último país.

El abogado de Julio Iglesias solicitó analizar en persona la investigación en contra del cantante, pues asegura que es víctima de una campaña de desprestigio.

Además, José Antonio Choclán aclaró que Julio Iglesias no cuenta con la condición de acusado o investigado.

Abogado de Julio Iglesias busca parar la investigación contra el cantante

José Antonio Choclán busca que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española no siga con la investigación contra Julio Iglesias por agresión sexual.

Argumenta la nacionalidad y lugar donde ocurrieron los presuntos hechos para evitar que el proceso siga su curso.

Hasta el momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha determinado si tiene jurisdicción para seguir con el caso.

Julio Iglesias no tiene el estatus de sospechoso, por lo que tampoco podría acceder al contenido de la denuncia y no necesita una defensa.

Por otro lado, trascendió que las denunciantes proporcionaron contratos que confirmaban su relación laboral con Julio Iglesias, así como videos, fotos y audios que demostrarías las agresiones.