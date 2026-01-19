Julio Iglesias, quien está siendo representado por el prestigioso abogado penalista José Antonio Choclán, busca ponerle fin a las acusaciones de abuso y trata de personas en su contra.

Por lo que este lunes, tras haber estudiado el caso, defensa de Julio Iglesias solicitó archivar las denuncias que, aseguran, han causado un gran daño a su reputación.

Julio Iglesias solicita archivar denuncias en su contra; esta es su estrategia legal

Con argumentos sólidos se pide a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que archive la investigación de la denuncia interpuesta por dos exempleadas de Julio Iglesias, de 82 años de edad.

Los argumentos son:

Principio de territorialidad.

Rechazo a testimonios bajo la medida de “testigos protegidos“.

Presencia de Julio Iglesias durante acusaciones.

Acceso inmediato a las diligencias preprocesales, declaradas secretas.

El argumento principal de José Antonio Choclán, de 53 años de edad, es la “ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles” para investigar el caso.

Haciendo hincapié al “principio de territorialidad“, señala que los hechos denunciados habrían ocurrido en República Dominicana y las Bahamas, países donde reside habitualmente el compositor español.

Por lo que la jurisdicción preferente es la del lugar donde se cometieron los hechos. Esto significa que España de forma subsidiaria puede intervenir, pero no llevar el caso.

Para reforzar la petición, argumentan que las supuestas víctimas no tienen la nacionalidad española y tampoco residen habitualmente en España.

Aunado a esto, rechazan que la fiscalía tome los testimonios bajo la medida de “testigos protegidos” ya que no son menores de edad y fueron las dos mujeres quienes hicieron público el caso a través de su grupo de apoyo, Women’s Link Worldwide.

De ser aplicable la medida, exigen que Julio Iglesias esté presente para así defenderse.

Julio Iglesias, acusado de acoso y agresión sexual (Francisco Rodríguez / Cuartoscuro / Francisco Rodríguez)

Y, finalmente, piden acceso inmediato a las diligencias preprocesales, declaradas secretas, alegando la repercusión pública y el grave daño reputacional causado a Julio Iglesias.

Fiscalía Española rechaza petición de Julio Iglesias

No obstante, el escrito de 15 páginas redactado por la defensa de Julio Iglesias ha sido rechazado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La razón es simple, autoridades españolas aún no deciden si abrirán un caso contra el artista y es que el proceso se encuentra en una temprana etapa. Las diligencias de investigación de momento son preprocesales.

Con información de Proceso y Agencia México