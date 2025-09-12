La actriz Dalilah Polanco de 53 años de edad, hizo una fuerte confesión a Shiky en La Casa de los Famosos México 2025 revelando que perteneció a la secta sexual NXIVM.

Luego de escuchar a Cuarto Noche rezando en equipo en La Casa de los Famosos México 2025, la actriz recordó cuando estuvo en NXIVM.

Dalilah Polanco fue parte de NXIVM, confiesa a Shiky en La Casa de los Famosos México 2025

El miércoles de nominación para los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025, el Cuarto Noche tuvo una reunión que a Dalilah Polanco le hizo revivir a NXIVM.

Y es que mientras los conductores y la producción de La Casa de los Famosos México 2025 se preparaban para la dinámica de nominación, Cuarto Noche tuvo una reunión.

Fue ahí que Dalilah Polanco le contó a Shiky de 53 años de edad, que perteneció a la secta llamada NXIVM, pues Cuarto Noche en ese momento estaba rezando en equipo.

“Oi eso ¡rezando! Estuve en una secta así NXIVM ¿alguna vez oíste de eso?”. Dalilah Polanco, actriz.

Ante ello, Shiky le dijo “a la gente le gusta eso”, refiriéndose a la fidelidad de Cuarto Noche con su líder Alexis Ayala.

Sin embargo, la actriz confesó sin antelar que fuera de La Casa de los Famosos México 2025 se haría un caos con su revelación. Esto pese a que Dalilah Polanco no habló más en el tema.

Pero ¿qué es NXIVM? La secta a la que Dalilah Polanco dijo pertenecer fue creada por Keith Raniere en 1998, bajo un supuesto de ‘grupo de desarrollo personal y autoayuda’.

Sin embargo, tras años de operación su creador fue detenido al tratarse de una secta sexual a donde pertenecieron empresarios, famosos y figuras influyentes.

En 2020, Keith Raniere fue sentenciado a 120 años de prisión bajo los cargos de:

Actividades delictivas organizadas

Conspiración

Tráfico sexual

Trabajo forzado

Pornografía infantil

Extorsión

Explotación sexual de un menor

Amigas de Dalilah Polanco la defienden tras su declaración de NXIVM en La Casa de los Famosos México 2025

Luego de que Dalilah Polanco confesó haber estado en NXIVM en La Casa de los Famosos México 2025, sus amigos tuvieron que salir a defenderla porque todo se mal interpretó.

El decir “estuve en una secta así” fue interpretado por algunos como que Dalilah Polanco formó parte de la división que reclutaba a mujeres para tráfico sexual.

Y es que a ello se le suma que Dalilah Polanco es amiga de Ludwika Paleta, la actriz que está casada con Emiliano Salinas, quien fue señalado de pertenecer a una división de NXIVM.

Ludwika Paleta (Ludwika Paleta Instagram @ludwika_paleta )

Pese a que el nombre de Emiliano Salinas acaparó titulares por su liderazgo en Executive Success Programas (ESP) de NXIVM, el empresario aseguró que cuando supo de las prácticas de la secta con las mujeres se deslindó.

Sin embargo, fans de La Casa de los Famosos México están hilando que Dalilah Polanco es amiga de Ludwika Paleta, quien es esposa de Emiliano Salinas señalado como ‘coconspirador’, aunque de forma legal nunca se le acusó de nada.

Ante ello, las amigas de Dalilah Polanco salieron a defenderla siendo una de ellas Andrea Camargo la stylist y mejor amiga de la actriz, quien aclaró todo sobre NXIVM.

Camargo contó que Dalilah Polanco no supo que estaba en la secta de NXIVM hasta que vieron un documental y reconoció qué fue parte de ello.

Sin embargo, Camargo aseguró que la integrante de La Casa de los Famosos México 2025 fue a algunas pláticas iniciales para entrar a NXIVM, no que estaba totalmente involucrada ni que haya reclutado a mujeres.

“Ni siquiera llegó a formar parte, eran unas pláticas a las que iban y muchos actores, y muchas actrices y mucha gente importante en México fue. Un día estábamos viendo un documental en Netflix y ahí se enteró que había estado en las pláticas de la secta [NXIVM]”. Andrea Camargo, stylist.

Asimismo, señaló que Dalilah Polanco “no fue marcada como vaca” dando réplica a los comentarios de haters en redes sociales.

Por otra parte, Joanna Vega-Biestro y Marta Guzmán también negaron la participación de Dalilah Polanco en la secta NXIVM como reclutadora, asegurando que fueron muchos famosos los que cayeron.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? La séptima semana está por terminar.