¿Qué pasó con Dalilah Polanco? Amiga cercana asegura que nunca fue parte de NXIVM y aclara el comentario que hizo en La Casa de los Famosos México 2025.

El nombre de Dalilah Polanco -de 47 años de edad- se viralizó en las redes sociales luego de que reveló que fue parte de la secta NXIVM, pero ya se sabe la verdad.

Amiga cercana de Dalilah Polanco asegura que la actriz no fue parte de la secta NXIVM

Dalilah Polanco sorprendió a los televidentes de La Casa de los Famosos México 2025 luego de que confesó de que había sido parte de la secta NXIVM.

La declaración de la integrante de La Casa de los Famosos México 2025 se viralizó en las redes sociales, por lo que fue una amiga cercana quien salió a revelar la verdad.

Se trata nada más y nada menos que de la stylist y mejor amiga de la actriz Andrea Camargo, quien salió a revelar cuál fue la relación de Dalilah Polanco con NXIVM.

A través de la cuenta de X de La Comadrita, se reveló un audio en donde Andrea Camargo asegura que la integrante de cuarto Día en realidad nunca fue parte de NXIVM.

Andrea Camargo aclaró que Dalilah Polanco solo acudió a unas pláticas de NXIVM, como lo hicieron muchas personas famosas.

“Dal ni siquiera llegó a formar parte, eran unas pláticas en las que iban y muchos actores, actrices y mucha gente importante en México fue” Andrea Camargo

En su discurso, Andrea Camargo resaltó que Dalilah Polanco ni siquiera sabía que se trataba de la secta NXIVM.

Y es que fue hasta que vio un documental que la también conductora se dio cuenta que había estado en esas pláticas.

“Un día estábamos viendo un documental en Netflix y ahí se enteró que ella había estado en las pláticas de la secta” Andrea Camargo

Andrea Camargo dejó en claro que Dalilah Polanco nunca fue parte de NXIVM, ya que no quiso seguir asistiendo cuando le dijeron cuánto dinero era.

La amiga de Dalilah Polanco destacó que hubo otras famosos que si fueron parte de NXIVM

“Dal jamás estuvo en la secta ni la marcaron como vaca (…) Ella estuvo, fue yo creo que a dos pláticas y la invitaron a formar parte y ella dijo que no, porque era mucho dinero y ya, después un día le dijeron que viera ese documental y me dijo ‘no mames yo estuve ahí’, pero jamás formo parte como otras actrices” Andrea Camargo

¿Qué fue lo que dijo Dalilah Polanco sobre su relación con la secta NXIVM en La Casa de los Famosos México 2025?

Rumbo a la recta final de La Casa de los Famosos México 2025, Dalilah Polanco sorprendió al revelar su relación con NXIVM.

Y es que en una conversación con Shiky, Dalilah Polanco afirmó que estuvo en NXIVM, secta señalada internacionalmente por tráfico sexual y abuso.

“Estuve en una secta, sí, NXIVM” Dalilah Polanco

La confesión de Dalilah Polanco no fue tomada en cuenta por Shiky, pero afuera su declaración generó un gran impacto.

Y es que algunos usuarios acusaron a Dalilah Polanco de reclutar mujeres para tráfico sexual, sin embargo su amiga aclaró qué fue lo que en realidad pasó.