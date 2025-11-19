Shiky -de 53 años de edad- está fuera de peligro y compartió una foto desde el hospital para hacérselo saber a sus seguidores.

Clement Rodríguez, nombre de Shiky, fue hospitalizado tras padecer una infección en la muela que se extendió y necesitó una cirugía.

Shiky ya fue desentubado y comparte foto desde el hospital

Los fans de Shiky se alarmaron tras confirmarse que fue hospitalizado entubado tras una cirugía.

Horas después, el novio de Shiky, Abraham Lugo, confirmó que el conductor estaba estable y en terapia intermedia.

Shiky compartió una foto desde el hospital el martes 18 de noviembre con un conmovedor mensaje a sus seguidores.

“Gracias a sus oraciones me desentubaron en la mañanita y ya estoy en terapia intermedia…sigamos rezando para que me llegue un caldito de pollo, por la nariz nada sabe igual” Shiky

Shiky comparte foto tras tener una cirugía (Instagram/@yosoyshiky)

El locutor se encuentra en terapia intermedia y tiene una sonda nasogástrica para alimentarse.

El exparticipante de La Casa de los Famosos México 2025 agradeció a sus amigos y fans por enviarle mensaje de apoyo .

Shiky exhortó a sus seguidores a cuidarse mucho, pues lo que parecía una infección menor en la muela, se extendió a otras partes que comprometieron la salud del locutor.

“Gracias a cada mensaje, lloro de amor, son de las peores experiencias de mi vida por una ‘simple muela’… cuídense mucho” Shiky

Shiky (Especial / Especial)

Novio de Shiky confirma que el conductor estuvo delicado

Abraham Lugo dio una entrevista a De Primera Mano y narró los momentos de angustia que vivieron tras la cirugía de Shiky.

El novio de Shiky mencionó que la cirugía del conductor fue de emergencia, pues la infección de la muela se pasó al oído y la garganta.

“Esta infección estaba comprometiendo vías respiratorias, estaba a nada de que Shiky no pudiera respirar” Abraham Lugo

La infección de Shiky se podía extender a los pulmones, por lo que su vida se vería comprometida.

Afortunadamente, fue atendido a tiempo y actualmente está estable.

Shiky está consciente, con medicamentos y no puede hablar por indicación del médico: “Está evolucionando muy bien”.

El conductor permanecerá en el hospital y estará en terapia intermedia uno o dos días, según reveló el novio.

Shiky podría ser dado de alta en cuatro días, pero seguirá con cuidados para evitar cualquier recaída.