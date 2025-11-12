La exestrella de Smallville, Allison Mack, reaparece por primera vez tras haber sido sentenciada a tres años de prisión en 2021 por su participación en NXIVM.

“No me considero inocente, y ellos sí lo eran [mi familia]”. Allison Mack

Más específicamente por los delitos de tráfico sexual y crimen organizado, de los que fue cómplice bajo el mando de Keith Raniere, líder de la secta.

¿Víctima o victimaria? Allison Mack habla de su papel en NXIVM

Fue a través de la CBC, como parte del programa Uncover, que se lanzó el podcast “Allison after NXIVM”.

Dicho espacio pretende mostrar quién es en la actualidad Allison Mack y si su papel dentro de la secta fue el de una víctima o victimaria.

Allison Mack (Mark Lennihan / AP)

En el primer capítulo, titulado “¿Qué pasó con Allison Mack?“, se plantea esta dualidad entre los roles de la actriz como miembro de NXIVM.

El material inicia con la actriz relatando cómo fue su sentencia en junio de 2019 y sus sentimientos en aquél entonces.

Allison Mack recuerda que toda su familia estaba presente escuchando los cargos que se le imputaban.

Natalie Robehmed es la presentadora que lleva el rumbo del podcast, lanzando la interrogante central, misma que fue respondida por la actriz al decir no es cien por ciento inocente.

En este sentido Allison Mack declaró que durante el proceso judicial pudo darse cuenta de que ella también fue víctima de abuso.

La actriz también sufrió abuso sexual por parte de Keith Raniere, siendo este último quien se encargó de “lavarle el cerebro” para los fines de la secta.

Además, la actriz tuvo que sacrificar su carrera para dedicarse enteramente a NXIVM.

Esto al mudarse cerca de la sede en Albany, Nueva York, dejando la actuación de lado.

Aún así, Allison Mack reconoce que al ser una de las personas de confianza de Keith Raniere estuvo en una situación de poder.

Esto al reclutar mujeres y tenerlas bajo control en el grupo al que dirigía dentro de NXIVM.

¿Qué es de Allison Mack en la actualidad tras NXIVM?

En la actualidad se sabe que Allison Mack está casada y que está cursando una maestría en trabajo social.

Aún así, y pese a que parece estar reintegrándose a la sociedad tras su liberación en julio de 2023, la reaparición de la actriz polarizó a usuarios en redes sociales.

Estas opiniones se dividen entre quienes piden no darle visibilidad a Allison Mack y entre quienes creen que la actriz merece una segunda oportunidad.

El podcast consta de siete episodios y están disponibles en Spotify y YouTube.

El material fue grabado exclusivamente en audio, esto debido a que, revela Natalie Robehmed, Allison Mack ya no se siente a gusto frente a las cámaras como cuando era actriz.