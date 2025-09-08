¿Cómo quedaron los cuartos de La Casa de los Famosos México 2025? Anuncian un importante cambio que marcará el destino del reality.

En la séptima semana de La Casa de los Famosos México 2025 los integrantes vivirán la fusión, que marca el inicio del juego individual.

¿Qué pasará con los cuartos en La Casa de los Famosos México 2025? Inicia el juego individual

Tras la eliminación de Facundo -de 47 años de edad-, se anunció que La Casa de los Famosos México 2025 se vivirá un cambio muy importante que modificaría las estrategias.

Facundo saliendo de La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

Y es que se dio a conocer que rumbo a la recta final de La Casa de los Famosos México 2025, se apostará por el juego individual.

Fue Galilea Montijo la encargada de anunciar que este lunes 8 de septiembre empieza una nueva etapa en La Casa de los Famosos México 2025 llamada fusión.

En esta etapa los cuartos como se conocían desaparecerán y solo existirá una habitación que tendrá un nuevo nombre, el cuál será dado por el público.

“Esta moneda del destino mañana lo va a decidir todo y ¿se cerrará noche? ¿se cerrará día? Eso va a depender de quién encuentre esta moneda” Galilea Montijo

La conductora de La Casa de los Famosos México 2025 anunció durante la Gala de Eliminación que la Moneda del Destino cambiará todo lo que se ha visto en el reality.

Ya que la persona que lo encuentre tomará la decisión de cerrar uno de los cuartos y el otro tendrá un nuevo nombre.

“Uno de los habitantes decidirá cuál de los cuartos (día o noche) se cerrará y el público decidirá el nombre del nuevo cuarto” Galilea Montijo

Cuarto Noche en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

¿Team Infierno hizo que se jugará por cuartos? Recuerdan que La Casa de los Famosos México 2025 es individual

Galilea Montijo no fue la única en hablar sobre el importante cambio que habría en La Casa de los Famosos México 2025 a partir de esta séptima semana.

Y es que a través de una transmisión en vivo, Wendy Guevara confirmó que a partir de esta semana se acabarán los cuartos dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

En el video, se reafirmó que el objetivo es que los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 jueguen de manera individual.

En ese sentido se recordó que el reality siempre estuvo pensado para jugarse de manera individual, pero el Team Infierno cambió todo.

Debido a que al Team Infierno le funcionó la estrategia de jugar por cuarto, se replicó en la segunda temporada con el Team Mar.

Sin embargo, para La Casa de los Famosos México 2025 se busca que sea un juego individual y que no todo se haga por cuartos.

Las reacciones de los seguidores de La Casa de los Famosos México 2025 no se han hecho esperar y mientras que algunos aplauden está decisión, otros no tanto.

Pues consideran que no cambiarán las cosas pues quieren que los integrantes de Cuarto Noche lleguen a la final.

Por lo que creen que los integrantes del Cuarto Día seguirán saliendo, pese a que ya no exista esta habitación.