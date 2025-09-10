¿Los Juntos serán parte de La Casa de los Famosos México 2025? Revelan que los ex vocalistas de La Arrolladora Banda el Limón estarán en la fiesta temática.

Revelan que los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 recibirán una gran sorpresa el viernes 12 de septiembre.

Revelan que la fiesta temática de La Casa de los Famosos México 2025 tendrá la presencia de Los Juntos

La producción de La Casa de los Famosos México 2025 está alistando varias sorpresas para la recta final del reality.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Los Juntos participarían en la fiesta temática de este viernes 12 de septiembre.

La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

Así se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram Chamonic, donde se destacó que los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se llevarán una gran sorpresa.

Chamonic puntualizó que Jorge Medina -de 51 años de edad- y Josi Cuen estarán animando la fiesta temática de La Casa de los Famosos México 2025.

Se espera que Jorge Medina y Josi Cuen -de 39 años de edad- pongan a bailar a los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 y así animarlos después de siete semanas de competencia entre cuartos.

La cuenta especializada en espectáculos no dio más detalles acerca de la participación de Los Juntos en la fiesta temática de La Casa de los Famosos México 2025.

Hasta el momento esta información no ha sido confirmada por ninguno de los conductores del reality.

Jorge Medina y Josi Cuen , Los Juntos (@chamonic3 / Instagram )

Jorge Medina y Josi Cuen unen sus talentos en la gira Los Juntos y ahora llegarán a La Casa de los Famosos México 2025

Jorge Medina y Josi Cuen se han convertido en figuras de la música de banda por lo que ahora han decidido unir sus talentos en su gira Los Juntos.

Los ex vocalistas de La Arrolladora Banda El Limón han logrado consolidar sus carreras como solistas.

Jorge Medina decidió iniciar su carrera como solista en 2018 y desde ese momento ha demostrado su versatilidad en la industria musical.

Por su parte Josi Cuen hizo su debut en solitario en 2021, logrando reinventarse sin perder su esencia.

La decisión de Jorge Medina y Josi Cuen de unir sus talentos ha sido aplaudida por sus fanáticos, no solo por su gran talento sino por la química que demuestran en el escenario.

En su espectáculo, Jorge Medina y Josi Cuen combinan los grandes éxitos que han tenido a lo largo de sus trayectorias.