Gran sorpresa se llevaron los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 con el inicio de la temporada de Fusión y es que todos dormirán en un mismo cuarto.

Así puedes votar por el nombre del nuevo cuarto de La Casa de los Famosos México 2025

Guana -de 38 años de edad- encontró la Moneda del Destino por lo que decidió que el Cuarto Noche se cerrará de manera definitiva por el resto de la temporada.

Este movimiento sorprendió a los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 y es que ahora todos deberán de dormir en un mismo cuarto.

Sin embargo, las personas podrán votar por el nombre del nuevo cuarto de La Casa de los Famosos México 2025.

Rumbo a la recta final de La Casa de los Famosos México 2025 las personas pueden elegir el nombre del nuevo cuarto de entre estas tres opciones:

Atardecer

Crepúsculo

Eclipse

Este es el paso a paso para votar por el nombre del nuevo cuarto de La Casa de los Famosos México 2025:

Para votar solo necesitas entrar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México 2025 Después debes de entrar en la sección vota Ahí te aparecerán estás tres opciones y tú podrás votar por la que más te guste.

Cabe recordar que la votación se abrió el lunes 8 de septiembre durante la gala y se cerrará este 9 de septiembre al término de esta.

Una vez finalizada la encuesta, se espera que sea un conductor de La Casa de los Famosos México 2025 que le informe a los habitantes y a la audiencia sobre el nuevo nombre del cuarto.

¿Funcionará la estrategia? Integrantes aseguran que seguirán jugando por cuartos pese a que ya desapareció Cuarto Noche

Con este movimiento la producción espera que empiece el juego individual dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, tanto integrantes como audiencia han señalado que seguirán jugando por cuartos hasta que ya no tengan de otra.

A través de las redes sociales, usuarios han señalado que seguirán con la idea de llevar al Cuarto Noche a la final de La Casa de los Famosos México 2025.

Por su parte los integrantes del Cuarto Noche también reafirmaron su lealtad por lo que se espera que en estás votaciones le sigan dando puntos a Día.

El movimiento de unir los cuartos no ha caído nada bien entre los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025, quienes han señalado que será difícil volver a dormir en un cuarto lleno de gente.

Y es que ya se habían acostumbrado a dormir con sus compañeros y en el Cuarto Día ya eran solo tres integrantes los que se encontraban en la habitación.