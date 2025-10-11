Uno de los momentos polémicos de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México fue cuando mencionó haber sido parte de NXIVM.

El tema fue recordado en Sin Cuenta Podcast, espacio en el que también participan Joanna Vega-Biestro y Marta Guzmán.

¿Cuánto costaba entrar a NXIVM? Joanna Vega-Biestro, Dalilah Polanco y Marta Guzmán lo revelan

En medio de la plática contando su experiencia en el reality show, Dalilah Polanco habló de cómo terminó involucrada en algo de NXIVM.

Al respecto la actriz mencionó que le habían pedido dinero y aunque no recordó la cantidad, Joanna Vega-Biestro y Marta Guzmán recibieron ofertas con diferentes cantidades.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Y es que al parecer Joanna Vega-Biestro y Marta Guzmán, en su momento, también estuvieron a punto de ser reclutadas en México.

Esto después de que fueran invitadas a cursos y talleres referentes al bienestar y desarrollo personal.

De acuerdo con Joanna Vega-Biestro, a ella le pidieron 20 mil dólares para ingresar Motivo por el que declinó la oferta.

Mientras que a Marta Guzmán la hacían miembro si pagaba 100 mil pesos, pero también rechazó su ingreso.

Esta era una de las formas en las que se solía reclutar gente a NXIVM.

Una vez dentro de la secta, se tenían que seguir haciendo pagos para subir de nivel dentro de la organización.

Por lo que había un sistema completamente jerárquico que permitía incluso la descriminación dentro de NXIVM.

Lo que a su vez formaba parte de las dinámicas de control y manipulación que relataban los exmiembros de la organización.

Dalilah Polanco explica que no sabía que se había metido a algo de NXIVM

Dalilah Polanco también aprovechó la oportunidad para aclarar la polémica que generaron sus palabras fuera de La Casa de los Famosos México.

La actriz mencionó que su comentario vino a raíz de una crítica que hizo a los miembros del cuarto Noche, a quienes comparó con una secta.

Esto por la forma en la que se relacionaban y hacían sus rituales de equipo.

En cuanto al comentario que hizo uno de sus compañeros en los que dijo haber sido parte de NXIVM, la actriz aclaró algo.

Y es que recordó que en primer lugar a la secta se le conocía con otro nombre en México y que ella ni estaba enterada de la existencia de NXIVM.

Sino hasta tiempo después en el que estaba viendo las noticias y se enteró de cómo era la organización.

Incluso aclaró que solo fue a uno de los cursos y que no regresó después.