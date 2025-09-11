¿La Casa de los Famosos México 2025 censuró a Facundo? Esto pasó cuando habló de huachicol en la Secretaría de Marina.

Tras salir de La Casa de los Famosos México 2025, Facundo -de 47 años de edad- ha causado gran controversia al hablar sobre el furor que causa el reality.

Facundo explica si es que sufrió de censura tras hablar de huachicol en la Secretaría de Marina

Facundo sigue dando de qué habar después de que se convirtió en el sexto integrante de La Casa de los Famosos México 2025 eliminado.

Facundo saliendo de La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

Y es que usuarios señalaron que La Casa de los Famosos México 2025 lo habría censurado luego de que el conductor quiso hablar de huachicol en la Secretaría de Marina.

En medio de toda la polémica, Facundo explicó en entrevista con Maxine Woodside si es que sufrió de censura al salir de La Casa de los Famosos México 2025.

El ex integrante de La Casa de los Famosos México 2025 destacó que le sorprende que la gente solo quiere ver sangre en el reality y peleas entre los cuartos.

“Estaba diciendo que, lo que no me gusta, es los fans de la casa que quieren tanta sangre y que están vibrando tanto en el odio de lo que sucede” Facundo

Al mostrarle su video con Marie Claire Harp donde le pide que no siga hablando explicó que estaba hablando que las personas no estaban preocupadas por el huachicol en la Secretaría de Marina.

“Ahí lo que estaba diciendo es: ‘Están preocupados por quién van a funar y a quién van a amar’, y lo que yo estaba diciendo es que el sobrino del exsecretario de Marina es uno de los capos del huachicol y no lo están funando como (…) igual a mí no tanto, pero como a otro” Facundo

Facundo cuestionó que las personas estén más preocupadas por la recta final de La Casa de los Famosos México que por temas que en realidad afectan.

“Bro, te están robando tus derechos cuando el Poder Judicial deja de ser autónomo, pero están más preocupados por el posicionamiento del domingo” Facundo

En ese sentido, Facundo pidió que se mostrará más intensidad en otros temas y no solo en La Casa de los Famosos México 2025.

“No digo que está mal que les interese este programa, lo que está mal es que la gente no se manifieste para defender sus derechos con la fuerza que se manifiestan para ofender a alguien que está en una casa de 16 babosos” Facundo

Este es el momento en el que Facundo habría sido censurado en La Casa de los Famosos México 2025

Tras salir de La Casa de los Famosos México 2025, Facundo acudió a un programa especial con Marie Claire Harp para hablar de su participación.

Antes de finalizar su entrevista, Facundo cuestionó la atención que recibe La Casa de los Famosos México 2025 frente a temas políticos de relevancia nacional.

“Clávense en las cosas que pueden cambiar el rumbo de este país. Están más clavados en el posicionamiento que en una ley que le quita la autonomía al Poder Judicial y la gente está más pensando en qué va a pasar el domingo que qué va a pasar en sus vidas” Facundo

Facundo continúo al destacar que le encantaría que las personas estuvieran más enfocadas en temas importantes y no en una casa de “babosos”.

“Me encantaría que así como son buenos para criticar a La Casa de los Famosos, fueran así para criticar las cosas de trascendencia de este país, que fuéramos tan clavados para exigir las cosas que realmente son trascendentales que unas estupideces de la casa de unos babosos” Facundo

Al ver que Facundo se estaba poniendo serio y empezó a hablar de temas polémicos, Marie Claire Harp de inmediato le tapo la boca para evitar que siguiera hablando.

Facundo cerró con ironía: “Gracias por esta libertad de expresión”.