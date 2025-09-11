Comienza una nueva gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2025 y todo puede pasar esta noche.

Hasta el momento no se ha notificado de una dinámica especial para esta noche, sin embargo los habitantes no deben confiarse.

Cuarto Día en desventaja para las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2025

Los habitantes están en medio de la semana siete de competencia en La Casa de los Famosos México 2025.

En total quedan 9 participantes, siendo que de todos ellos solo tres pertenecen al cuarto Día.

Cuarto Día de La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

Esta desventaja puede ser perjudicial para el momento de las nominaciones.

Ya que contarían con pocos puntos para tratar de enviar a habitantes del cuarto Noche a la placa.

Por su parte, el cuarto favorito de la temporada cuenta con un total de seis integrantes.

El panorama nos hace esperar que todo cuarto Día, menos el líder Guana, estarán entre los nominados.

Del mismo modo se espera ver a rostros conocidos en la placa de nominados como Alexis Ayala y Mar Contreras.

Quienes vienen de una semana de descanso al no haber sido nominados la semana pasada.

El Guana con inmunidad pero hay polémica La Casa de los Famosos México 2025

El martes 9 de septiembre se llevó a cabo la prueba de líder en La Casa de los Famosos México 2025.

El Guana -de 38 años de edad- se coronó como el ganador al ser el primero en terminar las dos diferentes actividades.

Primero tuvo que sumar 200 puntos cabalgando en un caballito de madera; posteriormente armar un rompecabezas.

Sin embargo, fans del programa señalaron fraude por parte de la producción.

Esto debido a que El Guana no armó el rompecabezas de a cuerdo a las reglas que se explicaron al inicio de la prueba.

Aún así La Jefa le otorgó el gane al comediante, lo que generó molestia entre los fanáticos del programa.

Hasta el momento la producción de La Casa de los Famosos México 2025 no ha emitido ningún tipo de declaración al respecto.