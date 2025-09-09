Continúa la séptima semana de La Casa de los Famosos México 2025 con grandes cambios y es que ya se cerró el Cuarto Noche de manera definitiva.

Este martes 9 de septiembre, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 reaccionan luego de haber dormido su primera noche en el mismo cuarto.

Elaine Haro sospecha que temporada de La Casa de los Famosos México 2025 no tiene rating

Los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 vivieron un gran cambio luego de que tienen que dormir en un solo cuarto.

Está decisión movilizó a todos dentro de La Casa de los Famosos México 2025 y es que los puso a pensar sobre lo qué está pasando afuera rumbo a la recta final.

Tal fue el caso de Elaine Haro -de 22 años de edad-, quien cree que La Casa de los Famosos México 2025 no está teniendo rating y por eso se ha tomado esas decisiones.

Y es que Elaine Haro le comentó a Shiky -de 53 años de edad- que en ninguna temporada habrían combinado los cuartos de esa manera.

Eso la hace pensar que a lo mejor esta temporada no está teniendo el éxito de las emisiones pasadas y por eso realizan esa clase de dinámicas a ver si suben el rating.

Así es Elaine tienes toda tu boca llena de razón y tus pensamientos claros y decisivos. Esta temporada no está teniendo mucho raiting a comparación de las otras. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/XalOgNSEM8 — Hernand (@hernand_00) September 9, 2025

Por su parte El Guana -de 38 años de edad- se mostró incómodo con la decisión que tuvo que tomar al tener que cerrar un cuarto de manera definitiva.

Y es que consideró que no fue una decisión fácil, pero tenía claro que no cerraría el cuarto Día.

El Guana y Shiky reconocieron que será muy difícil tener que dormir todos en la misma habitación ya que se pondrá a prueba su paciencia.

Y es que ellos ya se habían acostumbrado que en su cuarto solo quedaban pocas personas y ahora tendrán que volver a compartir con más en la misma habitación.

El Guana y Shiky creen que ahora ser el líder de la casa tendrá un gran poder y es que el gozar de la suite tendrá un mejor beneficio.

Pese a que con la fusión se esperaba que empezará el juego individual, los integrantes del Cuarto Noche dejaron en claro que seguirán jugando por equipo.

Aunque ya no existe Cuarto Noche, sus integrantes dejaron en claro que sus alianzas no terminan y es que su deseo es llegar a la final juntos.

Además saben que afuera se encuentran muy fuertes, por lo que se encuentran confiados que podrán sacar a todos los integrantes de Cuarto Día.

Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- se mostró sorprendido por la decisión de la producción de clausurar un cuarto.

Y es que ha visto las dos emisiones pasados y es algo que no había pasado cuando todavía quedaban varios integrantes.

Sin embargo, señaló que él seguirá jugando con Cuarto Noche y seguirá con esa estrategia rumbo a la final de La Casa de los Famosos México 2025.

Aldo Tamez de Nigris se encuentra confiado que Cuarto Noche se encuentra fuerte y por eso seguirán de esta manera.

Aldo habló sobre el cuarto noche y dijo que le sorprendió que hicieran el cambio de cuarto, porque él ha visto todas las casas de los famosos y nunca ha habido una dinámica de cambio de cuartos y dice que seguirá firme con el cuarto noche pic.twitter.com/fqHhmvgDmt — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 9, 2025

Por su parte El Guana señaló que todavía en esta semana seguirán jugando por equipo, aunque ellos saben que están en desventaja.

Ante el cuestionamiento de la conductora de La Casa de los Famosos México 2025, El Guana señaló que está cerca el momento en que se tenga que jugar de manera individual.

Sobre todo porque un cuarto se está quedando sin integrantes para que voten en su contra.

Guana dice que seguirá jugando en equipo, pero que ya es momento de pensar en el juego individual.



Les aseguro que esta noche él deja a Shiky y Dalílah a la deriva.#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/PqYFnwUMCu — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) September 9, 2025

¿El Abelito traiciona a Noche? Creen que ya quiere empezar el juego individual dentro de La Casa de los Famosos México 2025

A través de las redes sociales, se viralizó un video en el que se muestra a El Abelito -de 25 años de edad- teniendo una conversación con Dalilah Polanco.

En ella se escucha decir a Dalilah Polanco -de 47 años de edad- que va a ser muy complicado convivir todos en un cuarto.

Sin embargo, El Abelito puntualizó que lo lamenta por los demás ya que él va con bandera blanca.

Pero, no solo esa situación sino también en redes sociales se viralizó que El Abelito ya piensa jugar de manera individual.

Mientras que algunos creen que El Abelito si ya debería de jugar solo, otros creen que sería un error en este momento de la competencia.

Sin embargo, otros recuerdan que La Casa de los Famosos México 2025 es un juego individual y esperan que de esta manera den más contenido.

Abelito: Quizas ya deberia empezar el juego individual. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) September 9, 2025

Por su parte otros creen que El Abelito hará imposible la vida de todos al tener que convivir en el mismo cuarto.

Y es que El Abelito es conocido por pedorrearse y roncar durante las noches.