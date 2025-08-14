Christian Nodal -de 26 años de edad- hablará sobre su vida personal en una entrevista exclusiva con Adela Micha en La Saga.

El cantante, quien se ha mantenido en la mira, hablará por primera vez sobre su matrimonio con Ángela Aguilar, ruptura con Cazzu, su hija Inti y más.

Christian Nodal revela el origen de su fenómeno musical en el regional mexicano

Christian Nodal inició platicando en entrevista con Adela Micha sobre sus inicios en la música regional mexicana.

El cantante confesó que gracias a la canción Te fallé, tuvo un gran impacto en la música de la noche a la mañana.

Christian Nodal (Christian Nodal Instagram @nodal)

Christian Nodal habla de los rumores de ser “mujeriego”

Durante la conversación, Christian Nodal también respondió a las críticas y etiquetas que recibe en redes sociales, donde algunos lo han señalado como “mujeriego”.

“Me dicen mujeriego, pero no me conocen”, comentó Christian Nodal y aseguró que le encanta estar enamorado.

Adela Micha respondió que solo factura con canciones del desamor, algo que el cantante no negó por su pasado amoroso.