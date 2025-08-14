Christian Nodal -de 26 años de edad- dio detalles de su relación con Ángela Aguilar que hacen pensar a muchos que engañó a Belinda por las fechas.

La entrevista de Christian Nodal con Adela Micha -de 62 años de edad- dejó más dudas y hay quienes creen que le fue infiel a Belinda, de 35 años de edad.

Las fechas de Christian Nodal no ‘cuadran’ entre Belinda y Ángela Aguilar

Christian Nodal quiso tranquilizar las críticas contando su versión de la historia con Cazzu -de 31 años de edad- y Ángela Aguilar.

Pero, sus fechas no tienen sentido, pues hay quienes creen que el cantante le fue infiel a Belinda con Ángela Aguilar.

Christian Nodal refiere que comenzó a hablar con Ángela Aguilar en 2020, durante la pandemia.

“Previo a la pandemia siempre la vi super bella, talentosa (A Ángela Aguilar) mucho respeto y era mutuo, no existía un coqueteo. Todo pasó en la pandemia” Christian Nodal

El 5 de agosto de 2020 se confirmó la relación de Christian Nodal y Belinda.

Lo que hace sospechar que mientras conquistaba a Belinda —durante junio y agosto de 2020 en La Voz México— Christian Nodal también hablaba con Ángela Aguilar.

“Ahí fue donde surgió el romance con ella, ahí fue donde dije wao, está bien bonito esto por miedos, por enamorado, por todo (…) no pudimos hacer que eso funcionara” Christian Nodal

Christian Nodal mencionó que la relación con Ángela Aguilar no prosperó en 2020 y terminaron su relación.

“No volvimos a hablar nunca más, en todo el tramo. El 14 de mayo de 2024, cuatro años pasaron, no nos hablábamos” Christian Nodal

Christian Nodal y Belinda (Tomada de Video )

¿Christian Nodal engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto se sabe

Supuestamente, Christian Nodal le envió la canción ‘Dime como quieres’ a Pepe Aguilar en 2020.

La canción se estrenó el 12 de noviembre, por lo que se debió grabar a inicios o mediados del 2020.

Por lo que Christian Nodal sí habría tenido contacto Ángela Aguilar mientras era novio de Belinda.

Christian Nodal asegura que tras terminar su coqueto con Ángela Aguilar, nunca volvieron a tener contacto.

Pero, en mayo de 2023, Christian Nodal invitó a Ángela Aguilar a cantar con él en el Estadio GNP Seguros.

Cuatro años después de su fugaz romance, Christian Nodal y Ángela Aguilar comenzaron a salir el 14 de mayo de 2024.