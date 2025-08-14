En su esperada entrevista con Adela Micha, Christian Nodal reveló que su esposa Ángela Aguilar hizo un cuarto en la casa que tienen en Huston, Texas, para vivir con Inti como familia.

Mucho se ha acusado a Ángela Aguilar de ser la responsable de que Christian Nodal no conviva frecuentemente con su hija Inti, a la que procreó con Cazzu.

Christian Nodal parece haber querido derribar esta idea, revelando que la cantante de 21 años es una de las personas que más lo impulsa a fortalecer el vínculo con la pequeña.

Christian Nodal y Ángela Aguilar (TikTok)

Ángela Aguilar sorprendió a Christian Nodal, preparándole una habitación a su hija inti en su casa de Huston

Christian Nodal, de 26 años, confesó que pensaba preparar el cuarto de Inti hasta que tuviera unos cuatro años y ya pudiera llevarla a su casa sin compañía.

Sin embargo, afirmó, Ángela Aguilar le recomendó que no le deje al futuro lo que puede hacer desde ya.

“Ella lo tenía en mente y fue como, ‘no, que tu hija sepa que siempre la tuviste en la mente’. Ella ha apoyado mucho mi vínculo con mi hija”, aseveró.

Con base en ello, dijo, cuando Ángela Aguilar le habló sobre la remodelación de su casa, los sorprendió con la noticia de que le estaba preparando una habitación a Inti.

Ángela Aguilar y Christian Nodal no dejaban de tocarse en los Premios Latin Grammy 2024 (AFP / AFP)

Christian Nodal agradece a Ángela Aguilar por amarlo “sin juzgarlo”

Asimismo, el intérprete de ‘No te contaron mal’ dijo que Ángela Aguilar suele recordarle a su hija cuando nota que está por perder el control y necesita traquilizarlo.

“Cuando yo estoy ya que me colma la paciencia, molesto o lo que sea, ella siempre me recuerda, ‘tu hija, tu hija, tu hija, tu hija’”.

Durante la entrevista, Christian Nodal agradeció que Ángela lo ame “sin juzgarlo” y entienda su pasado, incluyendo que tiene un “paquete” de su relación con Cazzu.

Fue así que Christian Nodal describió su relación con Ángela como “genuina” y aseguró que ensamblan “como rompecabezas”, dejando claro que su vínculo va más allá del romance.

La entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, lejos de reivindicar al cantante y a su esposa, parece haber generado el efecto contrario en redes sociales.

El cantautor se volvió tendencia e varias plataformas, donde los las críticas en su contra se intensificaron.