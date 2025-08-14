Christian Nodal -de 26 años de edad- empezó a salir con Ángela Aguilar solo 6 días después de terminar con Cazzu, reveló en YouTube.

Adela Micha, de 62 años de edad, entrevistó a Christian Nodal y reveló cómo inició su relación con Ángela Aguilar, pero las fechas no cuadran.

Christian Nodal asegura que empezó a salir con Ángela Aguilar después de romper con Cazzu

Durante la entrevista con Adela Micha, Christian Nodal habló de varios detalles de su ruptura con Cazzu, de 31 años de edad.

Según Christian Nodal, terminó su relación con Cazzu el 8 de mayo de 2024 y lo dieron a conocer el 23 de mayo a través de un comunicado.

“Nosotros terminamos la relación el 8 de mayo (…) nosotros ya habíamos terminado 6 veces antes, el 8 fue la definitiva para mí, el 8 de mayo se acabó, no hay más” Christian Nodal

Christian Nodal dice que Ángela Aguilar nunca le ‘rompió el corazón’ a su hija, pero él y Cazzu sí.

“Ángela no le rompió el corazón a mi hija, solamente hay dos responsables, mi ex pareja y yo. En la historia con mi ex pareja nunca entró Ángela en el radar” Christian Nodal

Supuestamente, se reunió con Ángela Aguilar por primera vez el 14 de mayo y ella nunca intervino en su relación con Cazzu.

El 20 de mayo le anunció a Cazzu que ya estaba saliendo con otra persona y el 10 de junio reveló públicamente su relación con Ángela Aguilar.

“Yo con Ángela empiezo a salir el 14 de mayo, veo a Ángela por primera vez (…) en pandemia nosotros tuvimos algo muy bonito, conectamos” Christian Nodal

Cazzu y Christian Nodal (Instagram/@cazzu)

Christian Nodal se “casó simbólicamente” días después de romper con Cazzu

Ángela Aguilar y Christian Nodal comenzaron a salir 6 días después de la ruptura con Cazzu.

“Yo le dije el 20 de mayo: ‘Oye, voy a empezar a salir con alguien, es una figura pública, te vas a enterar’” Christian Nodal

El 22 de mayo tuvo una boda simbólica con Ángela Aguilar en Roma, 19 días después de su separación.

¿Confuso? Estas son las fechas de la ruptura y boda con Ángela Aguilar según Christian Nodal:

Christian Nodal terminó con Cazzu el 8 de mayo de 2024

Christian Nodal y Ángela Aguilar empezaron a salir el 14 de mayo de 2024

Christian Nodal le anuncia su relación a Cazzu el 20 de mayo

Boda espiritual de Ángela Aguilar y Christian Nodal el 22 de mayo

Christian Nodal y Ángela Aguilar revelan su noviazgo el 10 de julio

Boda civil de Christian Nodal y Ángela Aguilar el 24 de julio

Christian Nodal insistió en que no salía con Ángela Aguilar cuando era pareja de Cazzu y asegura que las campañas de odio contra su esposa han sido pagadas.