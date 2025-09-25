Cazzu -de 31 años de edad- tendría miedo de volver a México, país que la ha acogido prácticamente como una mexicana más.

Y es que, pese al amor que ha recibido en nuestro país, la argentina estaría tomando esta decisión por culpa de la Dinastía Aguilar.

Afirman que Cazzu tiene miedo de los Aguilar y familia busca protección para hija de la cantante

Fue el periodista de espectáculos Javier Ceriani, quien reveló el sentimiento el supuesto sentimiento que invade a Cazzu.

De acuerdo con la información que presentó en YouTube, sus padres y los de Christian Nodal hasta estarían buscando protección para Inti, su hija de dos años.

Cazzu (Cazzu Instagram @cazzu )

Según el periodista, Cazzu cuenta con el apoyo de los papás de su ex.

Por lo que estarían dispuestos a contratar un equipo de seguridad para Inti cuando venga a la Ciudad de México.

“Así lo ha dicho: ‘tengo miedo de pisar México, le tengo miedo a los Aguilar’”, asegura Javier Ceriani de Cazzu.

Cazzu busca custodia absoluta de su hija Inti

En medio de la nueva crisis que enfrentaría Cazzu por el miedo los Aguilar, la cantante quiere ir en busca de la custodia completa de Inti.

Este tema escaló un nuevo nivel cuando trascendió que Christian Nodal no firma las autorizaciones para que la menor salga de Argentina con su madre.

Además de que se ha negado a firmar los papeles para solicitar el pasaporte de Inti , lo que se ha convertido en un impedimento para la cantante en asuntos laborales.

Ya que, al igual que Christian Nodal, tiene que viajar constantemente por cuestiones de trabajo.

De acuerdo con el programa de YouTube “Lubox TV”, Cazzu llevará este caso de manera jurídica desde su natal Argentina.

La cantante quiere ir por la custodia absoluta de Inti, alegando una marcada ausencia por parte del padre y pagos irregulares en la pensión.

Simplemente, en el cumpleaños número dos de la menor, celebrado el 14 de septiembre, se dio a conocer que Christian Nodal no estuvo presente.

Lo que desató duras críticas en sus contra, mismas que no paran desde su romance y posterior matrimonio con Ángela Aguilar.