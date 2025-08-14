Ángela Aguilar se manifestó en redes sociales horas antes de que estallara la polémica por la entrevista de Christian Nodal en YouTube.

El miércoles 13 de agosto se estrenó en YouTube la charla de Christian Nodal con Adela Micha, donde habló de la ruptura con Cazzu, madre de su hija Inti y del inicio de su romance con Ángela Aguilar.

La publicación de Ángela Aguilar, realizada la noche anterior, ha sido interpretada por muchos como una indirecta sobre lo que estaba por venir en la entrevista.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy posando como esposos. (ALBERTO E. RODRIGUEZ / Getty Images via AFP)

Esta fue la publicación de Ángela Aguilar que desató teorías sobre la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha en YouTube

El 12 de agosto, en sus historias de Instagram, Ángela Aguilar compartió una imagen tomada de la cuenta @badassxbonita con la frase “la lucha sigue”.

La foto mostraba a un hombre mayor, rodeado de mariposas, bajo un cielo azul brillante.

El post estaba acompañado de la canción Give Us Justice, de Thee Sacred Souls.

La letra del tema habla de paz y justicia, lo que se supone que estarían buscando Christian Nodal y Ángela Aguilar con la entrevista que el cantante le dio a Adela Micha.

Publicación de Ángela Aguilar en Instagram (@angela_aguilar_ / Instagram)

El verdadero significado de la publicación hecha por Ángela Aguilar antes de la entrevista de Christian Nodal

Pese a las suposiciones, el mensaje original trataba sobre la defensa de los migrantes en Estados Unidos, ahora que las políticas del presidente Donald Trump los tienen en una situación delicada.

El texto pedía proteger a los inmigrantes “a toda costa” y agradecía a quienes alzan la voz contra la opresión.

La publicación llamó a compartir recursos y unirse a la lucha por los derechos humanos de los migrantes.

Ángela Aguilar no hizo aclaraciones sobre el motivo de haberla compartido en ese momento.

Publicación de @badassxbonita en Instagram en Instagram (@badassxbonita / Instagram)

En la entrevista con Adela Micha, Christian Nodal aseguró que nunca fue infiel a Cazzu y que Ángela Aguilar “no existía” en su relación anterior.

También reveló que se casaron en Roma el 29 de mayo, apenas tres semanas después de terminar con Cazzu.

La entrevista causó revuelo. Muchos usuarios lo tacharon de cínico y mentiroso, mientras otros defendieron su derecho a contar su versión.