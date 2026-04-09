El coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, volvió a tensar la relación con Morena, pues los acusó por querer “comerse” a partidos pequeños.

“Aunque vayamos juntos, es una competencia interna donde el partido mayoritario se quiere comer a los más chiquitos” Reginaldo Sandoval

Así lo señaló el legislador federal al sostener que aun cuando en procesos electorales vayan en coalición, se genera una competencia interna que, afirmó, es favorable para el partido oficialista.

Sin embargo, el diputado sostuvo que en el PT no pesa el tema de los cargos políticos, pues se mantienen en coalición debido a convicciones y compromiso con el proyecto.

¿Quién es Reginaldo Sandoval? Diputado del PT (Reginaldo Sandoval vía Facebook)

PT vuelva a cargar contra Morena y acusa que quiere “comerse” a partidos pequeños

Luego de las tensiones que se generaron en torno a la reforma electoral y el Plan B, el PT volvió a lanzarse en contra de Morena, pues acusó que hay una competencia interna muy desequilibrada.

En conferencia de prensa desde San Lázaro, Reginaldo Sandoval acusó que en procesos electorales, Morena en su posición de partido más grande, quiere “comerse” a partidos pequeños.

Por ello, consideró que el tema de las coaliciones y candidaturas comunes es “raro”, pues pese a que se vaya en alianza o candidaturas comunes, cada partido disputa el voto nominal por sí mismo.

“Está muy raro el tema de las coaliciones y candidaturas comunes, porque aunque vayas en candidatura común o en coalición, pues vas a disputar el voto nominal por tu marca, por tu partido” Reginaldo Sandoval

Incluso, recordó que años atrás el tema llegó hasta una mañanera en la que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dio cuenta del desequilibrio que existe.

Debido a dicha situación, indicó que la reforma electoral que se planteó en esos años, terminó siendo desechada pero debido a otros argumentos falsos como la supuesta repartición de porcentajes.

🗳️📌PT DENUNCIA QUE MORENA "QUIERE COMERSE A LOS PARTIDOS CHIQUITOS"



En el PT admitieron que siguen vivas las tensiones dentro del bloque oficialista sí hay jaloneo.



Y que Morena, por ser el partido más grande, busca comerse a los más chicos.



Entre ellos al PT.



Reginal… pic.twitter.com/BDu2HugUvV — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) April 9, 2026

PT niega ruptura con Morena y rechaza intereses por cargos

Pese a que lanzó una nueva acusación contra Morena por el desequilibrio que existe con los partidos pequeños de la alianza, Reginaldo Sandoval negó que exista interés en romper la alianza.

Así lo indicó a pesar de que también aseveró que en algunos estados el PT ha recibido ataques por parte de sectores de Morena que, dijo, “quieren quedarse con espacios políticos” en manos petistas.

No obstante, afirmó que el Partido del Trabajo se mantendrá en la alianza debido a que está convencido con el proyecto político, por lo que su convicción no está en los cargos públicos.