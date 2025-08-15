Pepe Aguilar responde a la entrevista de Christian Nodal -de 26 años de edad- en YouTube para defender a su hija Ángela Aguilar de los haters.

Pepe Aguilar -de 57 años de edad- contestó de manera irónica a los comentarios que los internautas dejaban a Ángela Aguilar y Christian Nodal en redes sociales.

Pepe Aguilar defiende a Ángela Aguilar tras entrevista de Christian Nodal en YouTube

Los internautas no quedaron conformes con la versión que dio Christian Nodal en entrevista de YouTube, por lo que arremetieron en contra de Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar -de 21 años de edad- recibió críticas acerca de su matrimonio con el cantante, polémica que cuestionaba el prestigio de la familia Aguilar.

Pepe Aguilar, conocido por su sentido del humor y sarcasmo, respondió a los internautas en nombre de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

“No llena por soberbio, ya no tiene esa luz, perdieron el encanto”, comentó un usuario sobre el cantante.

Enseguida, Pepe Aguilar respondió: “Me caes bien por argüendera”.

“Pasó de ser respetado a ser la burla de todo México” o “2x1 y quedan debiendo”, fueron demás comentarios hacia Ángela Aguilar y Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar tomó con humor las críticas de los haters, por lo que solo decidió responder con emojis de carcajada.

Esto, mientras promocionaba sus próximas presentaciones con sus hijos en Los Ángeles California.

Christian Nodal habló de Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda en entrevista de YouTube

Christian Nodal habló sobre cómo inició su relación con Ángela Aguilar en entrevista con Adela Micha en YouTube.

El cantante no solo afirmó que Ángela Aguilar “no existía” mientras mantenía una relación con Cazzu, mamá de su hija Inti.

También, Christian Nodal reveló fechas y lugares en los que surgió su historia de amor con Ángela Aguilar.

Christian Nodal también detalló que Ángela Aguilar nunca le reprochó sus amores del pasado, y aseguró que lo apoya en su faceta como papá.

El cantante dejó entrever que la artista es su gran amor y con quien quiere envejecer.

“Ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir”, comentó Christian Nodal en entrevista.