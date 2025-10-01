Cazzu -de 31 años de edad- quiere que Inti crezca en un ambiente sano y le pone canciones de Christian Nodal para que lo recuerde.

A pesar de las recientes rencillas que ha tenido con Christian Nodal -de 26 años de edad- Cazzu quiere que su hija tenga a su padre presente.

Cazzu tiene fotos de Christian Nodal en su casa y su hija escucha música de su padre

Para Cazzu, lo más importante es su hija y busca que viva en ambiente sano donde pueda convivir con sus padres.

Es por eso que tendría varias fotos de Christian Nodal en el cuarto de Inti y escucharían su música, según reveló el programa chileno “Tal cual sin filtro”.

Cazzu celebra el cumpleaños Inti sin Christian Nodal (Instagram cazzu / Instagram cazzu)

La conductora Mandy Fridmann, Cazzu quiere que Inti crezca con sus padres en armonía y que esté alejada de los escándalos que los ha rodeado desde 2024.

Cazzu también tendría una foto donde aparece junto a Christian Nodal e Inti, pues quiere normalizar la presencia del cantante en la vida de la niña.

La última vez que Christian Nodal fue visto en público con Inti fue en mayo de 2025, cuando Cazzu viajó al país para promocionar su libro.

Christian Nodal, cantante. (@christiannodaloficialmx)

Inti heredó el talento musical de sus padres y este tierno audio lo demuestra

Cazzu ha compartido diversos videos donde se ve a Inti en el estudio de grabación o tocando un piano de juguete.

Pero, recientemente se viralizó un audio donde se escucha a Inti cantando.

La tierna hija de Cazzu y Christian Nodal mostró sus dotes vocales cantando “Estrellita ¿dónde estás?”.

Como era de esperarse, la tierna voz de la bebé de 2 años ”derritió” de ternura a los fans de Cazzu.

Quienes señalaron que heredó su gran voz y tiene todo para ser una gran artista.