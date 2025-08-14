La esperada entrevista que Christian Nodal de 26 años de edad, dio a Adela Micha para La Saga al fin salió al aire, pero ¿hubo pleito? Instagram prueba que ya no se siguen.

A pesar de que Christian Nodal hasta extendió invitación a Adela Micha de 62 años de edad, para su boda por la iglesia con Ángela Aguilar, ya no se siguen en Instagram.

¿Hubo pleito? Christian Nodal invitó a Adela Micha a su boda con Ángela Aguilar, pero se dejaron de seguir en Instagram

Con una entrevista de dos horas, Christian Nodal se abrió con Adela Micha para hablar de su vida personal y hasta terminó invitándolo a su siguiente boda con Ángela Aguilar de 21 años de edad.

En medio de la plática que Christian Nodal tuvo con Adela Micha en el programa ‘Un día una voz’ en La Saga, el cantante reconoció el trato que la periodista les ha dado.

Y es que recordemos que así como Christian Nodal, Ángela Aguilar también ha dado más de una entrevista a Adela Micha donde se sincera sobre su vida personal y familiar.

A ello se le suma que Pepe Aguilar también es cercano a la periodista, de modo que la cercanía con Christian Nodal de igual forma se dio.

Por ello, Christian Nodal habló con Adela Micha de sus bodas con Ángela Aguilar, explicando que primero tuvo una espiritual y luego la civil que fue en junio 2024.

Ante ello, Adela Micha le pidió ahora sí invitarla a la boda por la iglesia con Ángela Aguilar, a lo que el cantante respondió asertivamente.

Fan de Christian Nodal cuenta cuando el cantante "le escribió una canción" (@nodal / Instagram)

Sin embargo, parece que la cercanía entre Adela Micha y Christian Nodal se terminó, pues en Instagram se encontró que ninguno de los dos se siguen.

Mucho se dijo sobre el retraso en la entrevista de Christian Nodal para La Saga, asegurando que el cantante pidió que ya no saliera.

Ahora se le suma que al día que salió la entrevista, 13 de agosto, Christian Nodal habría dejado de seguir a Adela Micha, pero la periodista también al cantante, ¿porque hubo pelea?

Christian Nodal dejó de seguir a Adela Micha en Instagram. (Especial)

Adela Micha dejó de seguir a Christian Nodal en Instagram. (Especial)

Christian Nodal aseguró que con Adela Micha es con la única que disfruta las entrevistas

Christian Nodal y Adela Micha se habrían dejado de seguir en Instagram a pesar de que la invitó públicamente a su boda por la iglesia con Ángela Aguilar y es que en verdad demostró cercanía.

Por la entrevista que el cantante tuvo con Adela Micha, la invitación a su futura boda con Ángela Aguilar no fue por mero compromiso, porque en verdad demostró cercanía con la periodista.

Y es que Christian Nodal también admitió “con todo respeto para todos” que las entrevistas con Adela Micha son las que más disfruta porque además la siente “genuina”.