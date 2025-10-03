Se ha dado a conocer que Pepe Aguilar -de 57 años de edad- es el productor musical que está detrás de lo que será el nuevo disco de Christian Nodal.

Fue así como lo dio a conocer un compositor cercano al patriarca de la Dinastía Aguilar ya al matrimonio de Christian Nodal, de 26 años de edad.

Christian Nodal tiene nuevo productor y es su suegro, Pepe Aguilar

En Ventaneando presentaron una entrevista exclusiva con el compositor sonorense Kakalo, quiene está detrás de “Cuídemela bien”, canción que don Pepe le dedicó a su yerno.

De acuerdo con el compositor, fue Pepe Aguilar quien lo contactó para que escribiera varias canciones para Christian Nodal.

Pepe Aguilar, cantante. (Agencia México)

“Oye, ocupo canciones más bien para Nodal, ¿qué onda?“, le habría dicho el cantante y suegro de Christian Nodal a Kakalo.

En palabras del compositor, tiene entendido que es Pepe Aguilar quien está produciendo el disco de Christian Nodal.

Por si fuera poco, aseguró que dentro de poco saldrá a la luz una de las canciones que compuso al también sonorense.

Además de que Pepe Aguiar tuvo la confianza de pedirle también una canción que fuera exclusiva para su hija de 21 años de edad, Ángela Aguilar.

En este sentido, se podría decir que Kakalo se está convirtiendo en el principal compositor de la familia Aguilar.

Christian Nodal sigue en batalla legal con Universal Music

A finales de septiembre se comenzaron a intensificar las fricciones entre Christian Nodal y Universal Music.

Fue hace tres años cuando el cantante inició un proceso legal contra la disquera por uso de canciones de sus primeros tres discos.

Sin embargo un giro se presentó con las acusaciones de Universal Music.

Esto después de que acusaran a los padres de Christian Nodal de presentar documentos falsos.

Por lo que ahora lo que empezó siendo una demanda civil se podría convertir en una penal.

Por lo que, de avanzar el proceso podría haber severas consecuencias para todos los implicados.